Как отличить грипп от коронавируса: Супрун рассказала о симптомах заболеваний

В то время, как в Украине по состоянию на 10:00 31 марта 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных 8 пациентов выздоровели., экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как отличить симптомы гриппа и коронавируса. Согласно данным, которые обнародовала Супрун у себя в Facebook, заболевание COVID-19 начинается неожиданно. Симптомы коронавируса: высокая температура, сухой кашель, задышка, боль в мышцах; редко – головная боль и диарея; инкубационный период длится 1-14 дней, но может увеличиваться до 24 дней; осложнения возникают в 5% случаев (острая пневмония, осложнение дыхания, септический шок, полиорганная недостаточность), Выздоровление: 2 недели (легкая форма), 2-6 недель (тяжелая форма). Заболевание гриппом также начинается резко; Симптомы: высокая температура, сухой кашель, боль в мышцах, головная боль, боль в горле и насморк; редко – диарея и рвота; инкубационный период длится от 1 до 4 дней; осложнения возникают в 1% случаев (исключительно с пневмонией), Выздоровление: 2 недели (легкая форма), 2-6 недель (тяжелая форма). Инфографика грипп-COVID-19 "Это жизненно важно (знать), когда речь идет о вашем физическом и психическом здоровье, а также об алгоритме действий в случае возникновения того или иного симптома", – прокомментировала Супрун обнародованные данные. В то же время, Всемирная организация здравоохранения оценивает летальность от COVID-19 на уровне 3,4%. Но стоит помнить, что для 96,6% больных этот недуг не будет таких последствий. Стремительный рост больных не означает, что заболеете именно Вы. Чтобы защитить себя: Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра. Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта. Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца. В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Помните! Обычное мытье рук предупреждает заражение не только новой коронавирусной инфекцией, но и рядом других опасных заболеваний. Мыть руки следует 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%. Как сообщали Українські Новини, ранее Комаровский дал советы, какие продукты можно употреблять при коронавирусе, а также рассказал о лекарствах, которые должны быть дома на случай коронавируса.