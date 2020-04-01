Как отличить грипп от коронавируса: Супрун рассказала о симптомах заболеваний

В то время, как в Украине по состоянию на 10:00 31 марта 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных 8 пациентов выздоровели., экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как отличить симптомы гриппа и коронавируса.

Согласно данным, которые обнародовала Супрун у себя в Facebook, заболевание COVID-19 начинается неожиданно.

Симптомы коронавируса:

высокая температура, сухой кашель, задышка, боль в мышцах;

редко – головная боль и диарея;

инкубационный период длится 1-14 дней, но может увеличиваться до 24 дней;

осложнения возникают в 5% случаев (острая пневмония, осложнение дыхания, септический шок, полиорганная недостаточность),

Выздоровление: 2 недели (легкая форма), 2-6 недель (тяжелая форма).

Заболевание гриппом также начинается резко;

Симптомы:

высокая температура, сухой кашель, боль в мышцах, головная боль, боль в горле и насморк;

редко – диарея и рвота;

инкубационный период длится от 1 до 4 дней;

осложнения возникают в 1% случаев (исключительно с пневмонией),

Выздоровление: 2 недели (легкая форма), 2-6 недель (тяжелая форма).

Инфографика грипп-COVID-19

"Это жизненно важно (знать), когда речь идет о вашем физическом и психическом здоровье, а также об алгоритме действий в случае возникновения того или иного симптома", – прокомментировала Супрун обнародованные данные.

В то же время, Всемирная организация здравоохранения оценивает летальность от COVID-19 на уровне 3,4%. Но стоит помнить, что для 96,6% больных этот недуг не будет таких последствий. Стремительный рост больных не означает, что заболеете именно Вы.

Чтобы защитить себя:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Помните! Обычное мытье рук предупреждает заражение не только новой коронавирусной инфекцией, но и рядом других опасных заболеваний. Мыть руки следует 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%.

Как сообщали Українські Новини, ранее Комаровский дал советы, какие продукты можно употреблять при коронавирусе, а также рассказал о лекарствах, которые должны быть дома на случай коронавируса.