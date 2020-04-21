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21 квітня 2020, вівторок, 12:48 10
Суспільство 2020-04-21T14:00:03+03:00
Українські Новини
В карантин на грип та ГРВІ захворіло більше 50 тисяч киян, але летальних випадків не було, - Кличко

В карантин на грип та ГРВІ захворіло більше 50 тисяч киян, але летальних випадків не було, - Кличко

Ольга Фандорина
Грип, ГРВІ, Смертність від ГРВІ, Смертність від грипу

Мер Києва Віталій Кличко констатує, що за період карантину на ГРВІ та грип у столиці захворіло майже 51,5 тис. осіб, летальних випадків не було.

"За період карантину, з 13 березня, на ГРВІ та грип у столиці захворіло майже 51,5 тис. осіб", - сказав Кличко на брифінгу у вівторок.

За його словами, летальних випадків у зв'язку з захворюванням на ГРВІ та грип з березня в Києві не було.

Мер додав, що щеплення від грипу з кінця минулого року зробив пошт 52 тис. киян.

Також повідомлялося, що смертність від грипу різко знизилася. За останній тиждень померлих немає.

Як повідомляли "Українські Новини", у грудні-січні від грипу і пневмонії померли 1079 осіб. З січня по листопад включно 2019 року від хвороб органів дихання померли 11 560 осіб, з них 5 794 осіб - від грипу та пневмонії.Крім того, як відрізнити грип від коронавіруса, Супрун розповіла про симптоми захворювань. А також що спільного у коронавіруса, грипу і ГРВІ. Тим часом у Києві з'явився "Плаквеніл" для лікування коронавіруса.

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