Кличко отстранил подозреваемого в коррупции Поворозника, а его обязанности возложил на Валентина Мондриевского

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко отстранил первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника от исполнения должностных обязанностей на время следствия по обвинению в вымогательстве через посредника 125 тыс. долларов взятки.

Об этом Кличко сказал на брифинге, передают Українськi Новини.

Он добавил, что на время отстранения Поворозника обязанности первого зампреда КГГА возложены на зампреда КГГА Валентина Мондриевского.

Как сообщали Українськi Новини, Николай Поворозник попросил мэра Киева Виталия Кличко отстранить его от исполнения должностных обязанностей на время следствия.

До этого Кличко попросил НАБУ расследовать возможное взяточничество Поворозника.

Во время обыска Служба безопасности Украины и полиция изъяли ряд документов в кабинете первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации Николая Поворозника.

Ранее Поворозник пришел на работу, несмотря на подозрение во взяточничестве.

Сам же первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник отрицает факт вымогательства взятки.