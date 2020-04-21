Кличко усунув підозрюваного в корупції Поворозника, а його обов'язки поклав на Валентина Мондрієвського

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко усунув першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника від виконання посадових обов'язків на час слідства за звинуваченням у вимаганні через посередника 125 тис. доларів хабара.

Про це Кличко сказав на брифінгу, передають Українські Новини.

Він додав, що на час відсторонення Поворозника обов'язки першого заступника голови КМДА покладено на заступника голови КМДА Валентина Мондрієвського.

Як повідомляли Українські Новини, Микола Поворозник попросив мера Києва Віталія Кличка відсторонити його від виконання посадових обов'язків на час слідства.

До цього Кличко попросив НАБУ розслідувати можливе хабарництво Поворозника.

Під час обшуку Служба безпеки України і поліція вилучили ряд документів у кабінеті першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Миколи Поворозника.

Раніше Поворозник прийшов на роботу, незважаючи на підозру в хабарництві.

Сам же перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник заперечує факт вимагання хабара.