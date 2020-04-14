подписаться на рассылку
26.85 27.25
29.15 29.8
˟
  • Новости
  • Политика
  • СБУ подозревает первого зама Кличко в вымогательстве $125 тыс. взятки от застройщика, - источник
14 апреля 2020, вторник, 20:56 1275
Политика 2020-04-14T20:56:43+03:00
Українські Новини
СБУ подозревает первого зама Кличко в вымогательстве $125 тыс. взятки от застройщика, - источник

СБУ подозревает первого зама Кличко в вымогательстве $125 тыс. взятки от застройщика, - источник

Надежда Комендантова
КГГА, Задержание, Задержание СБУ, Николай Поворозник, взятка чиновнику, Обыски в мэрии, Взятка, коррупция в КГГА
Задержание на взятке.
Задержание на взятке.

После того, как ранее чиновники КГГА погорели на хищении миллионов бюджетных средств, Служба безопасности Украины подозревает первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николая Поворозника в вымогательстве через посредника 125 тыс. долларов взятки от представителя компании-застройщика за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений.

Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник.

По его словам, операцию проводило управление СБУ в Киеве и области в рамках расследования дела по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса.

Задержание на взятке посредника Поворозника.Задержание на взятке посредника Поворозника.

Во вторник правоохранители задержали посредника после получения неправомерной выгоды в сумме 60 000 долларов.

Задержание посредника первого зама Кличко.Задержание посредника первого зама Кличко.

Задокументировано, что посредник с целью получения денежных средств действовал по указанию и согласованию с Поворозником, также они намеревались получить и с другого объекта строительства 246 000 долларов.

В настоящее время в КГГА проводятся неотложные обыски.

Как сообщали Українськi Новини, ранее СБУ провела обыск в столичный бизнес-центр: под подозрением – Столар.

Больше новостей о: КГГА Задержание Задержание СБУ Николай Поворозник взятка чиновнику Обыски в мэрии Взятка коррупция в КГГА

Въезды в Киев ограничат 1-2 полосами для проверки ...
Генерал-майора СБУ Шайтанова подозревают в госизме...
Генерал-майора СБУ Шайтанова задержали за работу н...
Нацполиция проверяет, кто "слил" в СМИ ложную инфо...
Генерал-майора СБУ Шайтанова подозревают в госизмене
СБУ подозревает первого зама Кличко в вымогательстве $125 тыс. взятки от застройщика, - источник
Новости
На пенсии в апреле направили уже более 20 миллиардов гривен 21:09 Инфографика
Киево-Печерская Лавра Фото: УПЦ
В Киево-Печерской Лавре подтвердили 100 случаев коронавируса, 2 человека умерли, - Зеленский 21:01
Морозы усилятся вместе с дождями и ветром: прогноз погоды на 15 апреля 21:00
Задержание на взятке.
СБУ подозревает первого зама Кличко в вымогательстве $125 тыс. взятки от застройщика, - источник 20:56
Рада определилась с датой следующего внеочередного заседания 20:30
больше новостей
Сильный снег, порывы ветра и дожди: синоптики дали "зимний" прогноз на 14 апреля 21:00
В АТБ рассказали, как будут работать магазины на Пасху 17:12
Субсидию потеряют около 20% получателей: кто лишится льгот 06:20
На Кипре открыто уголовное производство за попытки списать деньги со счетов Суркисов в Приватбанке, — адвокат 13:21
На карантине суды будут рассматривать уголовные дела по видеоконференции 17:08
больше новостей
Генерал-майора СБУ Шайтанова задержали за работу на ФСБ РФ и заказ убийства Осмаева 14:49
ГБР начало расследовать дело против Штанько, который тайно записывал брата Ермака 13:07
В Европе рекордный обвал цен на электроэнергию 12:33 Инфографика
В Киево-Печерской Лавре уже 90 больных коронавирусом, за сутки заболели еще 63 человека 12:05
На Кипре открыто уголовное производство за попытки списать деньги со счетов Суркисов в Приватбанке, — адвокат 13:21
больше новостей
В Киево-Печерской Лавре подтвердили 100 случаев коронавируса, 2 человека умерли, - Зеленский
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok