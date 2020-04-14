СБУ подозревает первого зама Кличко в вымогательстве $125 тыс. взятки от застройщика, - источник

После того, как ранее чиновники КГГА погорели на хищении миллионов бюджетных средств, Служба безопасности Украины подозревает первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николая Поворозника в вымогательстве через посредника 125 тыс. долларов взятки от представителя компании-застройщика за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений.

Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник.

По его словам, операцию проводило управление СБУ в Киеве и области в рамках расследования дела по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса.

Задержание на взятке посредника Поворозника.

Во вторник правоохранители задержали посредника после получения неправомерной выгоды в сумме 60 000 долларов.

Задержание посредника первого зама Кличко.

Задокументировано, что посредник с целью получения денежных средств действовал по указанию и согласованию с Поворозником, также они намеревались получить и с другого объекта строительства 246 000 долларов.

В настоящее время в КГГА проводятся неотложные обыски.

Как сообщали Українськi Новини, ранее СБУ провела обыск в столичный бизнес-центр: под подозрением – Столар.