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  • Кличко просит НАБУ расследовать возможную причастность своего зама Поворозника к вымогательству взятки
15 апреля 2020, среда, 12:26 340
Политика 2020-04-15T13:00:02+03:00
Українські Новини
Кличко просит НАБУ расследовать возможную причастность своего зама Поворозника к вымогательству взятки

Кличко просит НАБУ расследовать возможную причастность своего зама Поворозника к вымогательству взятки

Ярина Вацяк
Виталий Кличко, Коррупция, Взяточничество, НАБУ, Николай Поворозник

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко просит Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) расследовать возможную причастность первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника к вымогательству взятки.

Об этом он заявил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Вчера в его кабинете представители СБУ и Нацполиции проводили неотложные следственные действия. Я всегда говорил и предупреждаю всех чиновников: если вы слабы к деньгам и не понимаете своей ответственности, лучше здесь не работать", - сказал он.

Он подчеркнул, что если чиновник виновен, он должен нести ответственность согласно законодательству.

"Если это чьи-то манипуляции, политические игры, чтобы дискредитировать власть, то однозначно должны отвечать те, кто за этим стоит. Я это дело доведу до конца, обещаю. И требую, чтобы не было политической ангажированности правоохранителей, открытого и публичного расследования этого дела", - подчеркнул он.

Он отметил, что первый заместитель председателя КГГА - чиновник высокого ранга, и, согласно законодательству, такие дела находятся в подследственности НАБУ.

"Я обращаюсь к НАБУ оперативно расследовать это дело и дать ответы на вопросы, волнующие общество. Мы все ждем объективного и справедливого расследования, которое расставит все точки над "i", и ответственности виновных по закону. Кто-то должен сесть - или коррумпированный чиновник, или те, кто фабриковал это дело", - добавил Кличко.

Как сообщали Українські Новини, ранее чиновники КГГА погорели на хищении миллионов бюджетных средств.

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