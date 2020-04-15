Кличко просит НАБУ расследовать возможную причастность своего зама Поворозника к вымогательству взятки

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко просит Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) расследовать возможную причастность первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника к вымогательству взятки.

Об этом он заявил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Вчера в его кабинете представители СБУ и Нацполиции проводили неотложные следственные действия. Я всегда говорил и предупреждаю всех чиновников: если вы слабы к деньгам и не понимаете своей ответственности, лучше здесь не работать", - сказал он.

Он подчеркнул, что если чиновник виновен, он должен нести ответственность согласно законодательству.

"Если это чьи-то манипуляции, политические игры, чтобы дискредитировать власть, то однозначно должны отвечать те, кто за этим стоит. Я это дело доведу до конца, обещаю. И требую, чтобы не было политической ангажированности правоохранителей, открытого и публичного расследования этого дела", - подчеркнул он.

Он отметил, что первый заместитель председателя КГГА - чиновник высокого ранга, и, согласно законодательству, такие дела находятся в подследственности НАБУ.

"Я обращаюсь к НАБУ оперативно расследовать это дело и дать ответы на вопросы, волнующие общество. Мы все ждем объективного и справедливого расследования, которое расставит все точки над "i", и ответственности виновных по закону. Кто-то должен сесть - или коррумпированный чиновник, или те, кто фабриковал это дело", - добавил Кличко.

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Как сообщали Українські Новини, ранее чиновники КГГА погорели на хищении миллионов бюджетных средств.