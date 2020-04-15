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15 апреля 2020, среда, 15:50 2531
Политика 2020-04-15T15:52:11+03:00
Українські Новини
Поворозник пришел на работу, несмотря на подозрение во взяточничестве

Поворозник пришел на работу, несмотря на подозрение во взяточничестве

Елена Новикова
КГГА, подозреваемый, Николай Поворозник, вымогательство взятки, Взятка

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, которого СБУ подозревает в вымогательстве $125 тысяч взятки от застройщика, находится на работе.

Об этом Українським Новинам сообщила его пресс-служба.

"Он на работе", - сказала пресс-секретарь.

Других подробностей она не сообщила.

Как сообщали Українськi Новини, первый зампредседателя КГГА Николай Поворозник не отстранен от должности. КГГА ждет определение следственного судьи по тому, что происходило 14 апреля в кабинете Поворозника, для принятия дальнейших решений.

Также мэр Киева Виталий Кличко просит Национальное антикоррупционное бюро расследовать возможную причастность первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Николая Поворозника к вымогательству взятки.

Ранее сообщалось о том, что Николай Поворозник отрицает вымогательство взятки. Он сообщил, что не вел никаких разговоров о неправомерной выгоде. Он потребовал от правоохранительных органов разобраться с распространением, по его словам, ложной информации в СМИ.

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