Поворозник пришел на работу, несмотря на подозрение во взяточничестве

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, которого СБУ подозревает в вымогательстве $125 тысяч взятки от застройщика, находится на работе.

Об этом Українським Новинам сообщила его пресс-служба.

"Он на работе", - сказала пресс-секретарь.

Других подробностей она не сообщила.

Как сообщали Українськi Новини, первый зампредседателя КГГА Николай Поворозник не отстранен от должности. КГГА ждет определение следственного судьи по тому, что происходило 14 апреля в кабинете Поворозника, для принятия дальнейших решений.

Также мэр Киева Виталий Кличко просит Национальное антикоррупционное бюро расследовать возможную причастность первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Николая Поворозника к вымогательству взятки.

Ранее сообщалось о том, что Николай Поворозник отрицает вымогательство взятки. Он сообщил, что не вел никаких разговоров о неправомерной выгоде. Он потребовал от правоохранительных органов разобраться с распространением, по его словам, ложной информации в СМИ.