СБУ и полиция изъяли ряд документов при обыске первого зама Кличко

Служба безопасности Украины и полиция изъяли ряд документов в кабинете первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации Николая Поворозника, у которого 14 апреля проходили обыски по делу о взятке.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"Изъяли ряд документов, которые они (правоохранители) считают, что они какие-то чрезвычайные. Я не знаю, что это за документы. Я их не смотрел. Пусть занимаются адвокаты", - сказал Поворозник.

Он выразил готовность предоставить всю необходимую информацию для следствия.

"Мне нечего скрывать. Я первый человек, который заинтересован, чтобы расследование прошло быстро, публично и объективно", - отметил он.

Замглавы КГГА завил, что готов дать показания в том числе и НАБУ, если дело будет передано в бюро.

"Я готов абсолютно. Я не понимаю для себя - где я нарушил закон? Пусть дадут мне ответ на этот вопрос", - подчеркнул Поворозник.

Как сообщали Українськi Новини, первый зампредседателя КГГА Николай Поворозник не отстранен от должности. КГГА ждет определение следственного судьи по тому, что происходило 14 апреля в кабинете Поворозника, для принятия дальнейших решений.

Также мэр Киева Виталий Кличко просит Национальное антикоррупционное бюро расследовать возможную причастность первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Николая Поворозника к вымогательству взятки.

Ранее сообщалось о том, что Николай Поворозник отрицает вымогательство взятки. Он сообщил, что не вел никаких разговоров о неправомерной выгоде. Он потребовал от правоохранительных органов разобраться с распространением, по его словам, ложной информации в СМИ.