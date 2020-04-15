Вызван на допрос как свидетель: Поворозник отрицает вымогательство взятки

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, которого СБУ подозревает в вымогательстве $125 тыс. взятки от застройщика, отрицает вымогательство взятки.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Я работаю не первый год, работаю честно и несу ответственность, как человек с опытом, за действия и решения, которые на этой должности принимаю. Отвечаю перед семьей, перед обществом, перед теми, с кем работаю, и киевлянами. Мне скрывать нечего, повторяю - всегда работаю честно. Никогда не брал взяток, так как это противоречит моим жизненным и профессиональным взглядам и принципам", - написал он.

Также он сообщил, что не вел никаких разговоров о неправомерной выгоде.

"По вчерашней ситуации: 1. Взяток не брал. 2. Никаких разговоров о неправомерной выгоде не вел, в том числе с лицом, которое упоминают в публикациях. 3. Все заявления, что меня арестовали, поймали на взятке - ложь. 4. Подозрение никто не объявлял. 5. Вызван как свидетель на допрос в пятницу", - добавил Поворозник.

Он потребовал от правоохранительных органов разобраться с распространением, по его словам, ложной информации в СМИ.

"Еще раз подчеркиваю: мне скрывать нечего! Я готов сотрудничать с правоохранительными органами и буду требовать публичного рассмотрения дела! Считаю, что эта ситуация надумана и не исключаю, что все это - политическая провокация, направленная не только против меня лично, но и против нашей команды, чтобы дискредитировать нас в глазах в первую очередь киевлян. Уверен, в ходе независимого следствия все станет на свои места, и моя непричастность к этому делу будет доказана", - подчеркнул чиновник.

Как сообщали Українськi Новини, Поворозник не отстранен от должности.

Тем временем Кличко просит НАБУ расследовать возможную причастность своего зама Поворозника к вымогательству взятки.