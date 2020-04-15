подписаться на рассылку
26.95 27.4
29.3 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Вызван на допрос как свидетель: Поворозник отрицает вымогательство взятки
15 апреля 2020, среда, 13:05 605
Политика 2020-04-15T13:05:13+03:00
Українські Новини
Вызван на допрос как свидетель: Поворозник отрицает вымогательство взятки

Вызван на допрос как свидетель: Поворозник отрицает вымогательство взятки

Анна Рудык
КГГА, Взяточничество, Николай Поворозник, вымогательство взятки
Николай Поворозник. Фото: КГГА
Николай Поворозник. Фото: КГГА

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, которого СБУ подозревает в вымогательстве $125 тыс. взятки от застройщика, отрицает вымогательство взятки.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Я работаю не первый год, работаю честно и несу ответственность, как человек с опытом, за действия и решения, которые на этой должности принимаю. Отвечаю перед семьей, перед обществом, перед теми, с кем работаю, и киевлянами. Мне скрывать нечего, повторяю - всегда работаю честно. Никогда не брал взяток, так как это противоречит моим жизненным и профессиональным взглядам и принципам", - написал он.

Также он сообщил, что не вел никаких разговоров о неправомерной выгоде.

"По вчерашней ситуации: 1. Взяток не брал. 2. Никаких разговоров о неправомерной выгоде не вел, в том числе с лицом, которое упоминают в публикациях. 3. Все заявления, что меня арестовали, поймали на взятке - ложь. 4. Подозрение никто не объявлял. 5. Вызван как свидетель на допрос в пятницу", - добавил Поворозник.

Он потребовал от правоохранительных органов разобраться с распространением, по его словам, ложной информации в СМИ.

"Еще раз подчеркиваю: мне скрывать нечего! Я готов сотрудничать с правоохранительными органами и буду требовать публичного рассмотрения дела! Считаю, что эта ситуация надумана и не исключаю, что все это - политическая провокация, направленная не только против меня лично, но и против нашей команды, чтобы дискредитировать нас в глазах в первую очередь киевлян. Уверен, в ходе независимого следствия все станет на свои места, и моя непричастность к этому делу будет доказана", - подчеркнул чиновник.

Как сообщали Українськi Новини, Поворозник не отстранен от должности.

Тем временем Кличко просит НАБУ расследовать возможную причастность своего зама Поворозника к вымогательству взятки.

Больше новостей о: КГГА Взяточничество Николай Поворозник вымогательство взятки

В Винницкой области депутат горсовета попался на к...
Кличко просит НАБУ расследовать возможную причастн...
Поворозник не отстранен от должности...
СБУ подозревает первого зама Кличко в вымогательст...
В Киево-Печерской Лавре новые случаи коронавируса. В зданиях провели усиленную дезинфекцию
В Киеве уже 612 больных коронавирусом
Новости
В Украине объявлена подписная кампания на почтовую доставку прессы на II полугодие 2020 13:19
У Зеленского отрицают, что обмен пленными происходит уже сегодня. Продолжаются согласования 13:10
Шмыгаль хочет начать ослабление карантина уже со следующей недели, - СМИ 13:05
Вызван на допрос как свидетель: Поворозник отрицает вымогательство взятки 13:05
Кому делают ПЦР тесты и откуда их привозят в Украину 12:56
больше новостей
Сильный снег, порывы ветра и дожди: синоптики дали "зимний" прогноз на 14 апреля 21:00
Субсидию потеряют около 20% получателей: кто лишится льгот 06:20
В АТБ рассказали, как будут работать магазины на Пасху 17:12
На этой неделе пенсионеры могут получить "коронавирусные" выплаты 05:31
Доктор Комаровский рассказал, как долго коронавирус может жить в организме человека 06:15
больше новостей
Генерал-майора СБУ Шайтанова задержали за работу на ФСБ РФ и заказ убийства Осмаева 14:49
Нефедов выбил себе и своим замам надбавку в 600 % оклада, несмотря на дикие недоборы таможни 07:30 Документ
Похороны лаврского архимандрита Нектария Фото: Главком
Архимандрита Киево-Печерской Лавры хоронили в полиэтилене, а присутствующие были в скафандрах 19:57
ГБР начало расследовать дело против Штанько, который тайно записывал брата Ермака 13:07
Субсидию потеряют около 20% получателей: кто лишится льгот 06:20
больше новостей
В Украине за день почти 400 новых случаев коронавируса. Количество зараженных приближается к 4 тысячам
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok