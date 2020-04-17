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17 апреля 2020, пятница, 19:27 239
Общество 2020-04-17T19:28:20+03:00
Українські Новини
Поворозник просит отстранить его от исполнения обязанностей на время следствия

Поворозник просит отстранить его от исполнения обязанностей на время следствия

Валерия Драгомирова
Виталий Кличко, КГГА, Николай Поворозник, Взятка
Николай Поворозник. Фото: kyivcity.gov.ua
Николай Поворозник. Фото: kyivcity.gov.ua

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник, которого СБУ подозревает в вымогательстве $125 тыс. взятки от застройщика, просит мэра Киева Виталия Кличко отстранить его от исполнения должностных обязанностей на время следствия, 

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Друзья! Вы знаете о ситуации, которая вокруг меня разворачивается и которая меня самого шокировала. Я благодарю тех, кто написал и высказал слова поддержки. Допрос сегодня не состоялся, но я хочу, чтобы следствие завершилось оперативно, было объективным и прозрачным. Хочу еще раз подчеркнуть, что не требовал ни с кого денег и взятки не брал. Я понимаю, что эта история получила большой резонанс и бросает тень на городскую власть. Я готов на сотрудничество со следствием. И чтобы не было мыслей, что каким-то образом могу влиять на следствие, я принял решение и обратился к городскому голове с просьбой отстранить меня от исполнения обязанностей первого заместителя председателя КГГА на время проведения следствия", - написал он.

Поворозник также надеется, что эта история закончится быстро и справедливо.

"Я убежден, что расследование должно быть объективным и незаангажированным", - добавил он.

Как сообщали Українськi Новини, Кличко просит НАБУ расследовать возможное взяточничество Поворозника.

Ранее Поворозник пришел на работу, несмотря на подозрение во взяточничестве. 

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