Поворозник просит отстранить его от исполнения обязанностей на время следствия

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник, которого СБУ подозревает в вымогательстве $125 тыс. взятки от застройщика, просит мэра Киева Виталия Кличко отстранить его от исполнения должностных обязанностей на время следствия,

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.



"Друзья! Вы знаете о ситуации, которая вокруг меня разворачивается и которая меня самого шокировала. Я благодарю тех, кто написал и высказал слова поддержки. Допрос сегодня не состоялся, но я хочу, чтобы следствие завершилось оперативно, было объективным и прозрачным. Хочу еще раз подчеркнуть, что не требовал ни с кого денег и взятки не брал. Я понимаю, что эта история получила большой резонанс и бросает тень на городскую власть. Я готов на сотрудничество со следствием. И чтобы не было мыслей, что каким-то образом могу влиять на следствие, я принял решение и обратился к городскому голове с просьбой отстранить меня от исполнения обязанностей первого заместителя председателя КГГА на время проведения следствия", - написал он.



Поворозник также надеется, что эта история закончится быстро и справедливо.



"Я убежден, что расследование должно быть объективным и незаангажированным", - добавил он.



Как сообщали Українськi Новини, Кличко просит НАБУ расследовать возможное взяточничество Поворозника.



Ранее Поворозник пришел на работу, несмотря на подозрение во взяточничестве.