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  • Фото дня: В Киево-Печерскую лавру, где более 100 инфицированных коронавирусом, начали приносить продукты
19 апреля 2020, воскресенье, 19:27 673
Общество 2020-04-19T19:30:24+03:00
Українські Новини
Фото дня: В Киево-Печерскую лавру, где более 100 инфицированных коронавирусом, начали приносить продукты

Фото дня: В Киево-Печерскую лавру, где более 100 инфицированных коронавирусом, начали приносить продукты

Елена Новикова
Продукты, Коронавирус, коронавирус в Украине, Смерть от коронавируса, коронавирус в Киево-Печерской Лавре
Киево-Печерская лавра. Фото: slavaratynski
Киево-Печерская лавра. Фото: slavaratynski

В Киево-Печерской Лавре зафиксировали уже больше 100 случаев заражения коронавирусом, из них 3 человека умерли. Неравнодушные начали приносить с стенам храма продукты.

Об этом свидетельствует фотография, которую опубликовал фотограф Слава Ратунский на своей странице в Instagram.

"Женщины делают селфи на фоне священника Киево-Печерской лавры. Они принесли пакеты с продуктами к стенам храмового комплекса", - написал фотограф под фото.

Две женщины принесли пакет под стены Киево-Печерской лавры. Фото: slavaratynskiДве женщины принесли пакет под стены Киево-Печерской лавры. Фото: slavaratynski

Как сообщали Українські Новини, в Киево-Печерской Лавре от COVID-19 умер архимандрит Киево-Печерской лавры Нектарий. Его хоронили в гробу, завернутом в пленку.

Тем временем, настоятель Киево-Печерской Павел госпитализирован в больницу с коронавирусом. У него много сопутствующих заболеваний.

Ранее сообщалось о том, что 5 апреля Киево-Печерскую Лавру закрыли на карантин после того, как у наместника лавры начали подозревать коронавирус. До окончания национального карантина будет проводить богослужения в закрытом режиме.

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