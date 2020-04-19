Церковная служба на Пасху 2020. Где смотреть онлайн-трансляцию богослужения

Христиане восточного обряда 19 апреля празднуют Воскресение Христово или Пасху. Из-за угрозы распространения вируса богослужение проходит без верующих, но его можно смотреть онлайн.

Церковная служба Украинской Греко-Католической Церкви 19 апреля началась в 7:30 утра. В Патриаршем соборе Воскресения Христова будет отслужена Надгробное, Пасхальную утреню, Архиерейская Божественная Литургия и освящение куличей.

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Как сообщали Українські Новини, Зеленский призывает граждан придерживаться карантинных мер и отпраздновать Пасху дома.

Украинская православная церковь Московского патриархата разрешила верующим в исключительных случаях освящать паску дома.

Чтобы не подвергать верующих опасности заражения коронавирусом и устроить украинцам комфортную Пасху дома, богослужения из всех церквей будут транслировать как самые рейтинговые, так и региональные телеканалы.

Украинская православная церковь (в каноническом единстве с Московским патриархатом) огорчила верующих: она не будет освящать паски онлайн.

По традиции празднования светлого праздника Пасхи в субботу, 18 апреля в Иерусалиме прошла церемония схождения Благодатного огня. За ней тоже можно было наблюдать онлайн.