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19 апреля 2020, воскресенье, 08:08 137
Политика 2020-04-19T08:16:28+03:00
Українські Новини
Церковная служба на Пасху 2020. Где смотреть онлайн-трансляцию богослужения

Церковная служба на Пасху 2020. Где смотреть онлайн-трансляцию богослужения

Кира Молчанова
Пасха, УГКЦ, Богослужение, Онлайн-трансляция, Пасха-2020, Пасха дома
Служба на Пасху. Скриншот трансляции
Служба на Пасху. Скриншот трансляции

Христиане восточного обряда 19 апреля празднуют Воскресение Христово или Пасху. Из-за угрозы распространения вируса богослужение проходит без верующих, но его можно смотреть онлайн.

Церковная служба Украинской Греко-Католической Церкви 19 апреля началась в 7:30 утра. В Патриаршем соборе Воскресения Христова будет отслужена Надгробное, Пасхальную утреню, Архиерейская Божественная Литургия и освящение куличей.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский призывает граждан придерживаться карантинных мер и отпраздновать Пасху дома.

Украинская православная церковь Московского патриархата разрешила верующим в исключительных случаях освящать паску дома.

Чтобы не подвергать верующих опасности заражения коронавирусом и устроить украинцам комфортную Пасху дома, богослужения из всех церквей будут транслировать как самые рейтинговые, так и региональные телеканалы.

Украинская православная церковь (в каноническом единстве с Московским патриархатом) огорчила верующих: она не будет освящать паски онлайн.

По традиции празднования светлого праздника Пасхи в субботу, 18 апреля в Иерусалиме прошла церемония схождения Благодатного огня. За ней тоже можно было наблюдать онлайн.

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Церковная служба на Пасху 2020. Где смотреть онлайн-трансляцию богослужения
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Служба на Пасху. Скриншот трансляции
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