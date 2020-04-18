Пасха дома. Опубликован список телеканалов, на которых можно посмотреть пасхальные службы

Чтобы не подвергать верующих опасности заражения коронавирусом и устроить украинцам комфортную Пасху дома, богослужения из всех церквей будут транслировать как самые рейтинговые, так и региональные телеканалы. Об этом сообщают в Офисе Президента Украины.

Там призывают позаботиться о своем здоровье и здоровье близких и оставаться на Пасху дома.

Так, 19 апреля с 7:30 до 11:00 телеканалы "ICTV" и "UA: Первый" будут транслировать богослужения Украинской греко-католической церкви.

В ночь с 18 на 19 апреля с 23:30 до 3:00 "1+1" и "UA: Первый" будут транслировать богослужения Украинской православной церкви. Также богослужения УПЦ с 23:00 до 3:00 будут транслировать "Интер" и "Украина".

Кроме того, службу можно смотреть онлайн.

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Как сообщали Українські Новини, в 2020 году в связи с карантином из-за коронавируса украинская Греко-католическая церковь будет проводить освящение пасок онлайн.

Киево-Печерская лавра будет транслировать пасхальную службу на сайте.

Однако Офис президента заявляет, что посетить церковь на Пасху собираются только 3% украинцев.

Также стало известно, что покупная паска или кекс будут стоить от 18 до 420 гривен.

Праздничный кулич можно будет заказать с доставкой на дом. В канун Пасхи с 13 по 17 апреля "Укрпочта" будет бесплатно доставлять пасхальные куличи украинцам по предварительному заказу.