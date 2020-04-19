Сегодня христиане восточного обряда празднуют Пасху

19 апреля 2020 года христиане восточного обряда празднуют Пасху или Воскресение Христово. Это главный праздник богослужебного года, установлен в честь Воскресения Иисуса Христа. Традиционно этим светлым праздником завершается Великий пост.

В ночь Воскресения Христа проводится праздничное богослужение, святятся паски, яйца и другие блюда. Таким образом церковь благословляет верующих после длительного поста опять употреблять "скоромное", то есть есть непостные блюда. Богатый пасхальный стол - символ небесной радости и символ вечери Господней.

Кроме пасок и яиц, среди освященного может быть жаркое, колбаса, рыба, сыр, чеснок, полынь, хрен, соль и вино, барашек - символ Иисуса Христа, ягненка Божьего. Люди верили, что барашек в корзинке будет гарантировать приверженность сил природы и оберегать от стихийного бедствия.

Согласно традициям, на Пасху все должны веселиться, ибо кто будет грустить в этот день, будет грустить и весь год. Если кто-то умирает на Пасху, то считается, что его счастливая душа пойдет прямо к небу, так как в этот день "небо открытое".

Как сообщали Українські Новини, Зеленский призывает граждан придерживаться карантинных мер и отпраздновать Пасху дома.



Также красивые поздравления с Пасхой в стихах и прозе.