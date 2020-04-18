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18 апреля 2020, суббота, 06:30 16
Lifestyle 2020-04-18T06:30:01+03:00
Українські Новини
Схождение Благодатного огня пройдет без паломников. Где можно посмотреть трансляцию

Схождение Благодатного огня пройдет без паломников. Где можно посмотреть трансляцию

Кира Молчанова
Израиль, Иерусалим, Благодатный огонь, коронавирус в Украине, Пасха-2020, Пасха дома
благодатный огонь. Скриншот Интер
благодатный огонь. Скриншот Интер

По традиции празднования светлого праздника Пасхи в субботу, 18 апреля в Иерусалиме пройдет церемония схождения Благодатного огня. Из-за эпидемии коронавируса паломники не смогут присутствовать на церемонии. Українські Новини выясняли, когда и где за ней можно будет смотреть онлайн.

Для верующих со всего мира будет доступна видео трансляция.

"В эту субботу, 18 апреля, в храме Гроба Господня состоится церемония схождения Благодатного огня. В этом году она пройдет без присутствия паломников и с ограниченным количеством участников из-за коронавируса", — сообщило в Twitter Посольство Израиля в Украине.

На церемонии будут присутствовать всего 10 человек.

Онлайн-трансляция схождения Благодатного огня будет доступна в YouTube.

По телевидению трансляцию таинства можно будет посмотреть на телеканале "Интер" в субботу в 13.30.

Как сообщали Українськi Новини, Киево-Печерская лавра будет транслировать пасхальную службу на сайте. Также Киево-Печерская лавра проведет Пасхальную службу во дворе перед храмом с 23:00 с соблюдением всех установленных властью правил.

Тем временем синод ПЦУ приял решение провести закрытые богослужения на Пасху.

Украинская православная церковь (в каноническом единстве с Московским патриархатом) огорчила верующих: она не будет освящать паски онлайн.

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