Схождение Благодатного огня пройдет без паломников. Где можно посмотреть трансляцию

По традиции празднования светлого праздника Пасхи в субботу, 18 апреля в Иерусалиме пройдет церемония схождения Благодатного огня. Из-за эпидемии коронавируса паломники не смогут присутствовать на церемонии. Українські Новини выясняли, когда и где за ней можно будет смотреть онлайн.

Для верующих со всего мира будет доступна видео трансляция.

"В эту субботу, 18 апреля, в храме Гроба Господня состоится церемония схождения Благодатного огня. В этом году она пройдет без присутствия паломников и с ограниченным количеством участников из-за коронавируса", — сообщило в Twitter Посольство Израиля в Украине.

У цю суботу, 18 квітня, у Храмі Гробу Господнього відбудеться церемонія сходження Благодатного вогню🕯 Цьогоріч вона пройде без присутності паломників та з обмеженою кількістю учасників через коронавірус.

📹Дивіться пряму трансляцію з Єрусалиму на Інтері в суботу о 13.30. pic.twitter.com/XbiTks3OOu — Посольство Ізраїлю (@IsraelinUkraine) April 16, 2020

На церемонии будут присутствовать всего 10 человек.

Онлайн-трансляция схождения Благодатного огня будет доступна в YouTube.

По телевидению трансляцию таинства можно будет посмотреть на телеканале "Интер" в субботу в 13.30.

Как сообщали Українськi Новини, Киево-Печерская лавра будет транслировать пасхальную службу на сайте. Также Киево-Печерская лавра проведет Пасхальную службу во дворе перед храмом с 23:00 с соблюдением всех установленных властью правил.

Тем временем синод ПЦУ приял решение провести закрытые богослужения на Пасху.

Украинская православная церковь (в каноническом единстве с Московским патриархатом) огорчила верующих: она не будет освящать паски онлайн.