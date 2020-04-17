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17 апреля 2020, пятница, 23:53 683
Общество 2020-04-18T00:00:05+03:00
Українські Новини
Освятить паску дома самому можно в исключительных случаях, — УПЦ (МП)

Освятить паску дома самому можно в исключительных случаях, — УПЦ (МП)

Кира Молчанова
Пасха, УПЦ МП, Кулич, Митрополит Антоний, Пасха-2020, Пасха дома, освящение пасок
Кулич. Фото: liza.ua
Кулич. Фото: liza.ua

Украинская православная церковь Московского патриархата, которая отказалась на Пасху святить куличи онлайн, разрешила верующим в исключительных случаях освящать паску дома.

Об этом в эфире телеканала "Украина" сообщил управляющий делами УПЦ владыка Антоний.

"Третий вариант, если человек не сможет посвятить возле дома или у священника, то он может прочитать молитву и освятить святой водой паску дома", — сказал он.

По его словам, освящение паски дома — это уже крайний случай, если не получится у человека воспользоваться другими возможностями.

Как сообщали Українськi Новини, Киево-Печерская лавра будет транслировать пасхальную службу на сайте. Также Киево-Печерская лавра проведет Пасхальную службу во дворе перед храмом с 23:00 с соблюдением всех установленных властью правил.

Тем временем синод ПЦУ приял решение провести закрытые богослужения на Пасху.

Тем временем, около 600 правоохранителей будут обеспечивать охрану общественного порядка во время пасхальных праздников в Киевской области.

Полиция будет дежурить возле 179 церквей в Киеве на Пасху.

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