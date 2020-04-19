підписатися на розсилку
26.9 27.4
29 29.77
˟
  • Новини
  • Політика
  • Церковна служба на Великдень 2020. Де дивитися онлайн-трансляцію богослужіння
19 квітня 2020, неділя, 08:08 14
Політика 2020-04-19T08:23:12+03:00
Українські Новини
Церковна служба на Великдень 2020. Де дивитися онлайн-трансляцію богослужіння

Церковна служба на Великдень 2020. Де дивитися онлайн-трансляцію богослужіння

Кира Молчанова
УГКЦ, Онлайн-трансляция, Великдень-2020, Великдень вдома
Служба на Великдень. Скріншот трансляції
Служба на Великдень. Скріншот трансляції

Християни східного обряду 19 квітня святкують Воскресіння Христове чи Великдень. Через загрозу поширення коронавірусу богослужіння проходить без віруючих, але його можна дивитися онлайн.

Церковна служба Української Греко-Католицької Церкви 19 квітня почалася в 7:30 ранку. У Патріаршому соборі Воскресіння Христового буде відслужена Надгробне, Пасхальну утреню, Архиєрейську Божественну Літургію та освячення пасок.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський закликає громадян дотримуватись карантинних заходів і відсвяткувати Великдень вдома.

Українська православна церква Московського патріархату дозволила віруючим у виняткових випадках освячувати паску вдома.

Щоб не піддавати віруючих небезпеці зараження коронавірусом і влаштувати українцям комфортний Великдень вдома, богослужіння з усіх церков транслюватимуть як найбільш рейтингові, так і регіональні телеканали.

Українська православна церква (у канонічному єднанні з Московським патріархатом) засмутила віруючих: вона не буде освячувати паски онлайн.

За традицією святкування світлого свята Великодня в суботу, 18 квітня в Єрусалимі пройшла церемонія сходження Благодатного вогню. За нею теж можна було спостерігати онлайн.

Більше новин про: УГКЦ Онлайн-трансляция Великдень-2020 Великдень вдома

Сьогодні християни східного обряду святкують Великдень
Ситуація з брудним повітрям у Києві покращиться після Великодня, — Укргідрометцентр
Новини
Предстоятель Епіфаній розповів, як освятити паски вдома 08:36
Служба на Великдень. Скріншот трансляції
Церковна служба на Великдень 2020. Де дивитися онлайн-трансляцію богослужіння 08:08
Сьогодні завершується обов’язкова термометрія на в'їздах у Київ 07:00
Долар поступово падає. Як змінювався курс за тиждень 06:30
У чотирьох областях ринки частково продовжують працювати, незважаючи на заборону 23:50
більше новин
Освятити паску вдома самому можна лише у виключних випадках, — УПЦ (МП) 23:53
Під час великодніх свят розганяти людей буде спецназ 08:47
В Україні дві ментальності – волонтери і мародери, – Білецький 16:43
У Міносвіти мають займатися наукою і якістю навчання, а не "освоювати" кредитні кошти, - Гаврилечко 10:59
Зеленський допускає пом'якшення карантину після 24 квітня 22:56
більше новин
Під час великодніх свят розганяти людей буде спецназ 08:47
Київ запустив онлайн дитячий садок 14:52
В армії вже майже 30 випадків коронавірусу 13:13
Економіка України продемонструє глибоке падіння в 2020. Прогноз експертів 14:15
Дихати стане легше: прогноз забруднення повітря в Києві на тиждень 11:12 Інфографіка
більше новин
Долар поступово падає. Як змінювався курс за тиждень
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok