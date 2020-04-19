Церковна служба на Великдень 2020. Де дивитися онлайн-трансляцію богослужіння

Християни східного обряду 19 квітня святкують Воскресіння Христове чи Великдень. Через загрозу поширення коронавірусу богослужіння проходить без віруючих, але його можна дивитися онлайн.

Церковна служба Української Греко-Католицької Церкви 19 квітня почалася в 7:30 ранку. У Патріаршому соборі Воскресіння Христового буде відслужена Надгробне, Пасхальну утреню, Архиєрейську Божественну Літургію та освячення пасок.

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Як повідомляли Українські Новини, Зеленський закликає громадян дотримуватись карантинних заходів і відсвяткувати Великдень вдома.

Українська православна церква Московського патріархату дозволила віруючим у виняткових випадках освячувати паску вдома.

Щоб не піддавати віруючих небезпеці зараження коронавірусом і влаштувати українцям комфортний Великдень вдома, богослужіння з усіх церков транслюватимуть як найбільш рейтингові, так і регіональні телеканали.

Українська православна церква (у канонічному єднанні з Московським патріархатом) засмутила віруючих: вона не буде освячувати паски онлайн.

За традицією святкування світлого свята Великодня в суботу, 18 квітня в Єрусалимі пройшла церемонія сходження Благодатного вогню. За нею теж можна було спостерігати онлайн.