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19 апреля 2020, воскресенье, 05:30 88
Жизнь 2020-04-19T05:30:01+03:00
Українські Новини
Пасха дома. Где смотреть пасхальное богослужение УГКЦ

Пасха дома. Где смотреть пасхальное богослужение УГКЦ

Валерия Драгомирова
Пасха, УГКЦ, Богослужение, Пасха-2020
Пасха. Фото: pixabay
Пасха. Фото: pixabay

Для того, чтобы в период пандемии коронавируса не подвергать себя опасности, в праздник Пасхи богослужения из всех церквей будут транслировать телеканалы. Прямая трансляция пасхальных богослужений Украинской греко-католической церкви состоится на телеканалах "ICTV" и "UA: Первый".

Так, 19 апреля с 7:30 до 11:00 телеканалы "ICTV" и "UA: Первый" будут транслировать богослужения Украинской греко-католической церкви.

Как сообщали Українські Новини, в 2020 году в связи с карантином из-за коронавируса украинская Греко-католическая церковь будет проводить освящение пасок онлайн

Киево-Печерская лавра будет транслировать пасхальную службу на сайте.

Офис президента заявляет, что посетить церковь на Пасху собираются только 3% украинцев. А полиция будет дежурить возле 179 церквей в Киеве на Пасху. 

Они будут дежурить вблизи 179 культовых сооружений, расположенных на территории столицы, и заступят на службу у этих объектов с вечера накануне большого религиозного праздника.

Кроме того, как будут работать супермаркеты на Пасху и где заказать продукты. 

Тем временем в Минздраве рассчитывают, что празднование Пасхи дома остановит распространение коронавируса в Украине.

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