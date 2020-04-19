Пасха дома. Где смотреть пасхальное богослужение УГКЦ

Для того, чтобы в период пандемии коронавируса не подвергать себя опасности, в праздник Пасхи богослужения из всех церквей будут транслировать телеканалы. Прямая трансляция пасхальных богослужений Украинской греко-католической церкви состоится на телеканалах "ICTV" и "UA: Первый".

Так, 19 апреля с 7:30 до 11:00 телеканалы "ICTV" и "UA: Первый" будут транслировать богослужения Украинской греко-католической церкви.



Как сообщали Українські Новини, в 2020 году в связи с карантином из-за коронавируса украинская Греко-католическая церковь будет проводить освящение пасок онлайн.

Киево-Печерская лавра будет транслировать пасхальную службу на сайте.

Офис президента заявляет, что посетить церковь на Пасху собираются только 3% украинцев. А полиция будет дежурить возле 179 церквей в Киеве на Пасху.



Они будут дежурить вблизи 179 культовых сооружений, расположенных на территории столицы, и заступят на службу у этих объектов с вечера накануне большого религиозного праздника.



Кроме того, как будут работать супермаркеты на Пасху и где заказать продукты.



Тем временем в Минздраве рассчитывают, что празднование Пасхи дома остановит распространение коронавируса в Украине.