В МОЗ заявили, что Пасха дома остановит коронавирус

В Минздраве рассчитывают, что празднование Пасхи дома остановит распространение коронавируса в Украине. Об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

"Еще раз хочу подчеркнуть и обратиться к украинцам, что для нас очень важно празднование Пасхи именно дома, онлайн, потому что это, по нашему мнению, остановит распространение этой болезни в Украине", - заявил в четверг, 16 апреля, министр здравоохранения Максим Степанов.

Как сообщали Українські Новини, количество случаев коронавируса в Украине перевалило за 4 тыс. Почти 400 инфицированных за сутки.

Чтобы защитить себя:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українські Новини, Львовский городской совет заявляет, что в области у мужчины выявили коронавирус с третьей попытки ПЦР-тестирования и после смерти.

Также вирусологи не рекомендуют простому населению носить респираторные маски для защиты от коронавируса.