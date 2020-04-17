В МОЗ распределили тесты на COVID-19. Каким областям досталось больше всего

Киев, Киевская, Днепропетровская и Харьковская область получили больше всего ПЦР-тестов для определения коронавируса. Об этом говорят данные ответа Минздрава на запрос нардепа Ольги Стефанишиной, опубликованные в Facebook.

Остальные области получили примерно одинаково - по 7-8 тысяч тестов.

По ее словам, в Украину доставили почти 250 тысяч ПЦР-тестов. Она отмечает, что непонятен принцип, по которому тесты распределялись.

"Можно было бы подумать, что по количеству населения, но нет", — пишет Стефанишина.

Ответ МОЗ. Фото: Facebook Olga Stefanyshyna

Она отмечает, что население Харьковской и Львовской областей отличаются не на много, но в Харьковскую отправили вдвое больше тестов, чем во Львовскую.

Размер очага заболевания тоже не стал определяющим принципом.

"Наибольшие очаги эпидемии тоже ни к чему. Потому что, например, Черновицкая, Ивано-Франковская и Тернопольская области - имеют наибольшие вспышки коронавируса, а тестов туда напрвилы примерно столько же, как и в Сумскую или Черкасскую - чуть больше 7000", — отмечает Стефанишина.

Ответ МОЗ. Фото: Facebook Olga Stefanyshyna

Ответ МОЗ. Фото: Facebook Olga Stefanyshyna

По данным Минздрава, больше всего тестов провели в Винницкой и Черновицкой областях, а также в городе Киев.

Всего использовали 16% тестов.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на утро 17 апреля в Украине зафиксировано 4 662 случая коронавируса.

При этом за границей от коронавируса лечатся 152 украинца.

А в Вооруженных силах зафиксировали вторую смерть от коронавируса.

Пока же в Минздраве утверждают, что уровень смертности от коронавируса в Украине ниже среднемирового и составляет 2,7%.

ПЦР-тест на коронавирус можно купить самостоятельно в нескольких аптеках Киева, но цены на него начинаются от примерно 500 гривен.