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17 апреля 2020, пятница, 21:23 542
Общество 2020-04-17T21:24:13+03:00
Українські Новини
В МОЗ распределили тесты на COVID-19. Каким областям досталось больше всего

В МОЗ распределили тесты на COVID-19. Каким областям досталось больше всего

Кира Молчанова
МОЗ, Ольга Стефанишина, коронавирус в Украине, тесты на коронавирус
ПЦР-тесты на корорнавирус. Фото: facebook.com/pokrovambf
ПЦР-тесты на корорнавирус. Фото: facebook.com/pokrovambf

Киев, Киевская, Днепропетровская и Харьковская область получили больше всего ПЦР-тестов для определения коронавируса. Об этом говорят данные ответа Минздрава на запрос нардепа Ольги Стефанишиной, опубликованные в Facebook.

Остальные области получили примерно одинаково - по 7-8 тысяч тестов.

 По ее словам, в Украину доставили почти 250 тысяч ПЦР-тестов. Она отмечает, что непонятен принцип, по которому тесты распределялись.

"Можно было бы подумать, что по количеству населения, но нет", — пишет Стефанишина.

Ответ МОЗ. Фото: Facebook Olga StefanyshynaОтвет МОЗ. Фото: Facebook Olga Stefanyshyna

 Она отмечает, что население Харьковской и Львовской областей отличаются не на много, но в Харьковскую отправили вдвое больше тестов, чем во Львовскую.

 Размер очага заболевания тоже не стал определяющим принципом.

"Наибольшие очаги эпидемии тоже ни к чему. Потому что, например, Черновицкая, Ивано-Франковская и Тернопольская области - имеют наибольшие вспышки коронавируса, а тестов туда напрвилы примерно столько же, как и в Сумскую или Черкасскую - чуть больше 7000", — отмечает Стефанишина.

Ответ МОЗ. Фото: Facebook Olga StefanyshynaОтвет МОЗ. Фото: Facebook Olga Stefanyshyna

Ответ МОЗ. Фото: Facebook Olga StefanyshynaОтвет МОЗ. Фото: Facebook Olga Stefanyshyna

По данным Минздрава, больше всего тестов провели в Винницкой и Черновицкой областях, а также в городе Киев.

Всего использовали 16% тестов.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на утро 17 апреля в Украине зафиксировано 4 662 случая коронавируса.

При этом за границей от коронавируса лечатся 152 украинца.

А в Вооруженных силах зафиксировали вторую смерть от коронавируса.

Пока же в Минздраве утверждают, что уровень смертности от коронавируса в Украине ниже среднемирового и составляет 2,7%.

ПЦР-тест на коронавирус можно купить самостоятельно в нескольких аптеках Киева, но цены на него начинаются от примерно 500 гривен.

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