В МОЗ распределили тесты на COVID-19. Каким областям досталось больше всего

Киев, Киевская, Днепропетровская и Харьковская область получили больше всего ПЦР-тестов для определения коронавируса. Об этом говорят данные ответа Минздрава на запрос нардепа Ольги Стефанишиной, опубликованные в Facebook. Остальные области получили примерно одинаково - по 7-8 тысяч тестов. По ее словам, в Украину доставили почти 250 тысяч ПЦР-тестов. Она отмечает, что непонятен принцип, по которому тесты распределялись. "Можно было бы подумать, что по количеству населения, но нет", — пишет Стефанишина. Ответ МОЗ. Фото: Facebook Olga Stefanyshyna Она отмечает, что население Харьковской и Львовской областей отличаются не на много, но в Харьковскую отправили вдвое больше тестов, чем во Львовскую. Размер очага заболевания тоже не стал определяющим принципом. "Наибольшие очаги эпидемии тоже ни к чему. Потому что, например, Черновицкая, Ивано-Франковская и Тернопольская области - имеют наибольшие вспышки коронавируса, а тестов туда напрвилы примерно столько же, как и в Сумскую или Черкасскую - чуть больше 7000", — отмечает Стефанишина. Ответ МОЗ. Фото: Facebook Olga Stefanyshyna Ответ МОЗ. Фото: Facebook Olga Stefanyshyna По данным Минздрава, больше всего тестов провели в Винницкой и Черновицкой областях, а также в городе Киев. Всего использовали 16% тестов. Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на утро 17 апреля в Украине зафиксировано 4 662 случая коронавируса. При этом за границей от коронавируса лечатся 152 украинца. А в Вооруженных силах зафиксировали вторую смерть от коронавируса. Пока же в Минздраве утверждают, что уровень смертности от коронавируса в Украине ниже среднемирового и составляет 2,7%. ПЦР-тест на коронавирус можно купить самостоятельно в нескольких аптеках Киева, но цены на него начинаются от примерно 500 гривен.