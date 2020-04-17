У МОЗ розподілили тести на COVID-19. Яким областям дісталося найбільше

Київ, Київська, Дніпропетровська та Харківська область отримали найбільше ПЛР-тестів для визначення коронавірусу. Про це говорять дані відповіді МОЗ на запит нардепа Ольги Стефанишиної, опубліковані в Facebook.

Інші області отримали приблизно однаково - по 7-8 тисяч тестів.

За її словами, в Україну доставили майже 250 тисяч ПЛР-тестів. Вона зазначає, що незрозумілий принцип, за яким тести розподілялися.

"Можна було б подумати, що за кількістю населення, але ні", — пише Стефанишина.

Відповідь МОЗ. Фото: Facebook Olga Stefanyshyna

Вона зазначає, що населення Харківської та Львівської областей відрізняються не на багато, але в Харківську відправили вдвічі більше тестів, ніж у Львівську.

Розмір вогнища захворювання теж не став визначальним принципом.

"Найбільші осередки епідемії теж ні до чого. Тому що, наприклад, Чернівецька, Івано-Франківська та Тернопільська області - мають найбільші спалахи коронавірусу, а тестів туди спрямували приблизно стільки ж, як і в Сумську або Черкаську - трохи більше 7000", — зазначає Стефанишина.

Відповідь МОЗ. Фото: Facebook Olga Stefanyshyna

Відповідь МОЗ. Фото: Facebook Olga Stefanyshyna

За даними МОЗ, найбільше тестів провели у Вінницькій і Чернівецькій областях, а також у місті Київ.

Всього використовували 16% тестів.

Як повідомляли Українські Новини, станом на ранок 17 квітня в Україні зафіксовано 4 662 випадку коронавіруса.

При цьому за кордоном від коронавірусу лікуються 152 українця.

А Збройних силах зафіксували другу смерть від коронавірусу.

Поки ж у МОЗ стверджують, що рівень смертності від коронавірусу в Україні нижче середньосвітового і становить 2,7%.

ПЛР-тест на коронавірус можна купити самостійно в кількох аптеках Києва, але ціни на нього починаються приблизно від 500 гривень.