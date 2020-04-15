Кому делают ПЦР тесты и откуда их привозят в Украину

Тестирование полимеразной цепной реакции (ПЦР) на Covid-19, делают только тем, у кого есть симптомы коронавируса. Или тем, кто имел контакт с больным, кто недавно вернулся из-за границы или контактировал с такими людьми. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время брифинга.

"Лабораторно исследуют ПЦР тесты в Киеве в трех учреждениях. Это Александровская больница, городская больница номер 4 и "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины". ПЦР тестов в столице сделали уже более 4000. И мы постоянно покупаем необходимые реагенты и сами тесты. В основном - производства Китая и Южной Кореи. Сейчас в городе еще есть запас ПЦР тестов. Их около тысячи. И уже сегодня мы ожидаем очередную партию этих тестов", - сказал Виталий Кличко.

Он отметил, что сначала врачи, с помощью тестов на другие виды вируса, исключают заболевания на них. Если не подтверждено другого вирусного заболевания, тогда материал передают для тестирования на коронавирусную инфекцию. Именно такой алгоритм рекомендует ВОЗ.

"Хочу напомнить, что ПЦР считают точным анализом, поскольку он фиксирует присутствие самого вируса. Образец материала для этого тестирования берут со слизистой носа человека. Метод позволяет выявить вирус даже если в пробе находится всего одна-единственная молекула его генома. Поэтому делают такие тесты только в лабораториях, где есть все необходимые реагенты и оборудование", - подчеркнул Виталий Кличко.



Как сообщали Українські Новини, в Киево-Печерской Лавре новые случаи коронавируса.



Кроме того, в Украине за день почти 400 новых случаев коронавируса.