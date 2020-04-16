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16 апреля 2020, четверг, 14:56 2390
Общество 2020-04-16T14:57:08+03:00
Українські Новини
Экспресс-тесты на COVID-19 в аптеках Киева есть, но не везде и по заоблачной цене

Экспресс-тесты на COVID-19 в аптеках Киева есть, но не везде и по заоблачной цене

Кира Молчанова
Аптеки, Коронавирус, киевские аптеки, Тест на коронавирус
ПЦР-тесты на корорнавирус. Фото: facebook.com/pokrovambf
ПЦР-тесты на корорнавирус. Фото: facebook.com/pokrovambf

Если раньше экспресс-тесты на коронавирус можно было купить только в одной аптечной сети, то сейчас они есть уже как минимум в двух. В большей же части столичных аптек тесты на COVID-19 отсутствуют.

Об этом Українським Новинам сообщили представители аптечных сетей, передают Українськi Новини.

Экспресс-тестов нет в продаже в аптечных сетях "Аптека доброго дня", "Фармация" и "Мед-Сервис".

 В аптеки сетей "Аптека доброго дня" и "Мед-Сервис" поставки тестов ожидаются, однако точная дата пока неизвестна.

В аптечную сеть "Фармация" поставки не ожидаются.

По состоянию на 13:00 четверга экспресс-тесты есть в продаже в сети аптек "Виталюкс"; стоимость экспресс-теста составляет 490 гривен.

Также тесты есть в продаже в сети аптек "Подорожник"; тесты продаются партиями по 25 штук стоимостью 11 тыс. гривен (440 гривен/штука).

Как сообщали Українськi Новини, мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в Киеве купить тест на коронавирус и сделать его самостоятельно невозможно. По его данным, экспресс-тесты делают только врачи в медучреждениях столицы. 

Ранее о том, что нужно знать про экспресс-тесты, рассказал врач-анестезиолог, эксперт Мининстерства здравоохранения Сергей Дубров.

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