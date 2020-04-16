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16 апреля 2020, четверг, 15:42 335
Силовые структуры 2020-04-16T15:49:32+03:00
Українські Новини
В Вооруженных силах зафиксировали вторую смерть от коронавируса

В Вооруженных силах зафиксировали вторую смерть от коронавируса

Ярина Вацяк
ВСУ, Коронавирус, Смерть от коронавируса, Covid-19
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В Вооруженных силах зафиксирована вторая смерть от коронавируса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, передают Українські Новини.

"Сегодня в реанимационном отделении Львовской областной инфекционной больницы в связи с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, умер работник Вооруженных Сил Украины", - говорится в нем.

Отмечается, что это уже вторая смерть в Вооруженных силах от коронавируса.

В сообщении указано, что первые признаки болезни у работника появились еще 1 апреля 2020 года (повышенная температура и затрудненное дыхание).

В связи с ухудшением самочувствия 8 апреля он был доставлен во Львовскую областную инфекционную больницу, где находился на стационарном лечении в реанимационном отделении, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и получал необходимое лечение.

Заболевание коронавирусом было подтверждено с помощью ПЦР-тестирования 12 апреля.

По имеющейся информации, у мужчины кроме острой респираторной болезни Covid-19 были сопутствующие заболевания.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 16 апреля количество заболевших коронавирусом в Вооруженных силах увеличилось на 5 до 28 лиц.

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