Пасха-2020: как приготовить сочную и мягкую буженину в духовке

Пасха уже совсем близко, близиться к концу Великий пост и на стол все домочадцы будут ожидать ароматное мягкое мясо. А домашняя буженина - одно из самых универсальных мясных блюд, ее не стыдно подать на праздничный стол в качестве закуски, как основное мясное блюдо к гарниру или использовать в бутербродах вместо магазинной колбасы. Как приготовить буженину, чтоб она не получилась сухой, расскажут Українські Новини.

Традиционно буженину готовят из свинины, но подойдет и говядина, баранина и мясо индюшки. Выбирать мясное филе желательно ровным целым куском от 1 до 3 кг весом, без прожилок и пленок, прекрасно, если мясо будет содержать небольшой процент жира, без него буженина получается сухой и жесткой. Самый лучший выбор для буженины - это ошеек, окорок или мясо с задней части.

Буженина. Фото: recept.ua

Ингредиенты:

Свиной ошеек - 500-700 г

Чеснок - 2-3 зубчика

Гвоздика- по вкусу

Черный перец горошком - по вкусу

Черный перец молотый - по вкусу

Лавровый лист - по вкусу

Соль - по вкусу

Приготовление:

В подготовленном куске мяса на поверхности сделайте надрезы. Каждый из них заполните кусочком лаврового листа, перца, солью, зубчиком чеснока и гвоздики.

Плотно заверните мясо в фольгу и дайте ему немного настояться.

В противень, где будет готовиться буженина, добавьте воды (1 см) и готовьте 1-1,5 часа в разогретой духовке при температуре 160 - 180 градусов. Чтобы мясо не получилось сухим, его следует ставить в хорошо разогретую духовку.

Чтобы буженина получилась сочной и имела яркий насыщенный вкус, выбранный кусок мяса необходимо мариновать в специях не менее 3 часов. Постное филе можно дополнительно нашпиговать кусочками сала.

Более сочной сделать буженину может и такой способ – перед запеканием мясной кусок необходимо быстро обжарить со всех сторон на сковороде, это поможет запечатать мясной сок внутри куска.

Многие через час после запекания достают мясо, обмазывают его соусом из сметаны и молотого красного перца, а затем продолжают запекать.

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