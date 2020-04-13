Как превратить свиные ножки в праздник. Рецепт пикантного холодца на Пасху

Холодец всегда был праздничной едой, и Пасха после изнурительного Великого поста — не исключение. Это блюдо славянской кухни удивительным образом сочетается как с французской горчицей, так и с грузинской аджикой. Українські Новини делятся простым рецептом пикантного заливного с ароматными травами.

Для приготовления понадобятся:

говяжья голень — 1 шт.;

свиные копытца — 2 шт.;

чесок — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

тимьян сушеный — 1 ч.л.;

соль — 1 щептка;

перец черный — 1 ч.л.;

зелень — по вкусу;

желатин — по вкусу.

Для куса можно добавить свиную кожу или любые другие части свиной туши для вкуса. Голень и прочее мясо нужно заранее разрубить. Это может сделать мясник при покупке. Не нужно бояться осколков мяса — их все равно придется выбирать.

Мясо нужно промыть. В особенности кожу. Свиные ножки можно отмывать с помощью металлической щеки. Вымытое мясо сложить в большую кастрюлю, чтобы оно заполняло не больше половины. Залить его водой, чтобы вода накрывала мясо на 5 сантиметров выше. Поставить на средний огонь. Дождаться образования пены. Она будет серая и некрасивая. Её нужно снять с помощью ложки. Бульон должен закипать не менее часа, поэтому в кастрюлю нужно время от времени доливать холодную воду. Так нужно делать, пока пена не станет белой. Лук, морковь нужно почистить. В морковь воткнуть гвоздику. Так в конце варки не придется их потом искать, чтобы выкинуть. Морковь и сельдерей разрезать пополам, чтобы удобнее было класть в кастрюлю. Положить лук, морковь, сельдерей, пучок травы (предварительно связать хлопчатобумажной нитью). Огонь нужно убрать до минимума и так варить минимум 4 часа. Выключить огонь, выбросить все овощи и травы. Вычерпать жир. Мясо вытащить. Взять другую кастрюлю примерно такого же размера. Процедить в новую кастрюлю бульон через муслин, кухонное полотенце либо в несколько раз сложенную марлю. Чеснок разобрать на зубчики. Надавать на каждый зубчик, чтобы кожица лопнула. Её потом нужно будет снять. Нашинковать каждый зубчик. Положить в бульон и размешать. Посолить бульон еще раз. Солить надо крепко, т.к. в холодце ощущения соли значительно занижаются. Дать мясу остыть. Его нужно разобрать на кусочки, тщательно убрав все косточки. Каждый кусочки нужно прощупывать отдельно. Мясо с кожей нужно порезать на кубики в пол сантиметра. Постепенно выкладывать мясо в бульон, после чего холодец размешать. Перелить холодец в плоские блюда или контейнеры и поставить на холод. Если все приготовлено правильно, то заливное застывает даже без желатина. Холодец режут прямо в форме на квадраты или ромбы. Подают аджикой, горчицей или просто так.

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