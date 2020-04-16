Пасха-2020: воздушная творожная паска с маковой начинкой и куркумой

Пасха-2020 уже приближается, рецептов пасок из теста в интернете - море, а вот рецептов вкусных творожных пасок - уже поменьше, а так хочется, чтоб на столе обязательно стояло вкусное и полезное лакомство, без которого не представляешь пасхальный стол. Українські Новини деляться рецептов воздушной апельсиновой творожной маски с маковой начинкой и куркумой. Ингридиенты: Творог 600г Масло сливочное 100г Маковая масса 150-200г Сахар 100г Сметана 100г Цедра одного апельсина (или 1ч.л. лимонной цедры) Куркума 1\/4 ч.л. Для маковой начинки: мак - 100 мл сахар - 2 ст.л. масло - 25 г молоко - 50 г мед - 25 г (по желанию) Приготовление: Ранее Українські Новини писали о нескольких вариантнах приготовления "Королевской" паски. Кроме того, писали о том, как приготовить глянцевую устойчивую глазурь для пасок, а также о том, как приготовить нежную и мягкую паску на творожном тесте.