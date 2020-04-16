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16 апреля 2020, четверг, 06:30 85
Жизнь 2020-04-16T06:30:31+03:00
Українські Новини
Пасха-2020: воздушная творожная паска с маковой начинкой и куркумой

Пасха-2020: воздушная творожная паска с маковой начинкой и куркумой

Ольга Фандорина
Пасха-2020, Творожная пасха, рецепт творожной паски, Творожная паска

Пасха-2020 уже приближается, рецептов пасок из теста в интернете - море, а вот рецептов вкусных творожных пасок - уже поменьше, а так хочется, чтоб на столе обязательно стояло вкусное и полезное лакомство, без которого не представляешь пасхальный стол. Українські Новини деляться рецептов воздушной апельсиновой творожной маски с маковой начинкой и куркумой. 

Ингридиенты:

  • Творог 600г
  • Масло сливочное 100г
  • Маковая масса 150-200г
  • Сахар 100г
  • Сметана 100г
  • Цедра одного апельсина (или 1ч.л. лимонной цедры)
  • Куркума 1/4 ч.л.

Для маковой начинки:

  • мак - 100 мл
  • сахар - 2 ст.л.
  • масло - 25 г
  •  молоко - 50 г
  • мед - 25 г (по желанию)

Приготовление:

Ранее Українські Новини писали о нескольких вариантнах приготовления "Королевской" паски. 

Кроме того, писали о том, как приготовить глянцевую устойчивую глазурь для пасок, а также о том, как приготовить нежную и мягкую паску на творожном тесте.

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