Пасхальные символы. Почему яйцо — символ Пасхи

19 апреля православные христиане отметят один из самых великих праздников – Пасху. В канун праздника принято идти в храмы для освящения пасок, яиц и других явств, однако в этом году власти рекомендуют отметить Пасху дома. Українські Новини рассказали предисторию, почему принято святить яйца в священный праздник Пасхи.

Пасха – это празднование воскресения Иисуса Христа, распятого на кресте за грехи мира. По преданию, одна из учениц Иисуса, которую Он, согласно Евангелию, исцелил от одержимости, изгнав из нее семь бесов, Мария Магдалина после Воскресения Христа бесстрашно пришла к римскому императору Тиберию и преподнесла ему в дар красное яйцо.

Преподнесла со словами самой главной вести на этом и том свете: "Христос Воскрес!".

Согласно легенде, подарив в подарок яйцо, Магдалина объяснила его, как символ жизни, которая до поры до времени сокрыта под скорлупой или же гробницы нашей греховности. Красный цвет означает символ Крови Христа, пролитой за нас. И символ царской власти. В самом Писании ничего не упоминается о поступки Марии из Магдалины, однако по легенде, она была отважной и смелой, потому и решилась приподнести яйцо, как дар императору Тиберию, который умел подавлять смуты и знал, что делать с несогласными. Поэтому поступок Марии Магдалины означал бесстрашное исповедование веры: "Христос Воскресе!".

До христианства

Обычай красить яйца также связан с дохристианским празднованием весны. Ещё в дохристианские времена яйцо у многих народов являлось олицетворением творящей силы природы. Вся вселенная представлялась вышедшей из яйца. Отношение к яйцу как к символу рождения отразилось в верованиях и обычаях египтян, персов, греков, римлян.

У славянских народов яйцо ассоциировалось с плодородием земли, с весенним возрождением природы. Исследователи писанок отмечают, что на них отражены архаичные представления славян о вселенной, которые существовали у славян до принятия христианства. Славянам мир казался похожим на огромное яйцо. Посредине, подобно желтку, расположена сама Земля. Верхняя часть желтка — это мир людей. Нижняя "исподняя" сторона — потусторонний или нижний мир, мир мёртвых, "Ночная страна". Вокруг Земли, подобно яичным белкам и скорлупе, расположены девять сфер (небес). Каждая из этих сфер имеет своё особое предназначение: для Солнца и звёзд; для Месяца; для туч и ветров. "Седьмое небо" славяне считали "твердью небесной", прозрачным дном небесного Океана, в котором сосредоточены запасы живой воды, неиссякаемый источник дождей.

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