Готовим "королевскую" паску к праздничному столу. Несколько пошаговых рецептов

Паска или кулич является неотъемлимым атрибутом пасхального стола. Существует множество разновидностей и вариаций и приотовления пасок. Ранее мы поделились рецептом глянцевой и устойчивой глазури для кулича. Сегодня Українські Новини расскажут о нескольких вариантнах приготовления "Королевской" паски.

Ингредиенты:

творог – 500 г

яичные желтки – 3-4 шт (или 2-3 яйца)

сметана – 200 г

сливочное масло (комнатной температуры) – 100 г

сахар – 100 г

ванильный сахар – 1 чайная ложка (или 1 ч.л. ванильного экстракта)

изюм – 80 г

орехи (миндальные лепестки или измельченный очищенный миндаль, фундук, кешью и т.д.) – 50 г.

Способ приготовления классической "королевской паски":

Изюм промыть, залить кипятком и оставить на 20 минут. Воду слить, а изюм обсушить на бумажном полотенце. Творог протереть через сито (можно дважды пропустить через мясорубку или протереть при помощи блендера). К творогу добавить желтки (или яйца), сметану, сахар, ванильный сахар и все хорошо перемешать. Добавить нарезанное кубиками сливочное масло и взбить творожную массу при помощи миксера до пышности и однородности. Перелить творог в толстостенную кастрюлю. Поставить на маленький огонь и готовить, постоянно помешивая, до первых пузырей (т.е. до закипания). Сначала масса будет густой, но чем сильнее ее нагревать, тем она будет становиться более жидкой. Не стоит кипятить творожную массу для классической пасхи, нужно лишь довести до начала закипания. При появлении первых признаков закипания, снять кастрюлю с огня, поставить в миску с холодной водой (в миску можно добавить кубики льда) и мешать до полного охлаждения. Остывшую творожную массу убрать на 1-2 часа в холодильник, чтобы она загустела В охлажденную творожную основу "Царской" творожной пасхи добавить изюм, орехи и хорошо перемешать. Пасочницу застелить в смоченной в воде и сложенной в 2 слоя марлей. Выложить творожную основу для рецепта классической пасхи в пасочницу. Вместо пасочницы можно выложить творожную массу для пасхи в сито или использовать новый цветочный горшок (с отверстиями на дне горшка). Края марли загнуть, придавить пасху гнетом и убрать в холодильник на 1-2 суток. Пасочницу нужно поставить в тарелку, чтобы в нее могла стекать сыворотка. Готовую пасху аккуратно освободить от пасочницы, развернуть марлю и поставить на блюдо. Пасху, по желанию, украсить цукатами, изюмом или мармеладом. Также смотри на ХОЧУ.ua рецепт пасхи к праздничному столу в мультиварке.

Как приготовить королевскую творожную Пасху (рецепт 2):

Протереть через сито творог, либо дважды пропустить его через мясорубку. Затем ставить на медленный огонь толстостенную кастрюлю и растапливать в ней сливочное масло. Как только оно станет мягким, добавить в кастрюлю творог и размешать массу до тех пор, пока она не станет более жидкой. После добавить к творожной массе сметану и еще раз все тщательно размешать. При этом огонь должен быть минимальным. Уже в последнюю очередь постепенно добавлять (по одному) куриные яйца. Опять же хорошенько размешивать массу до образования однородной консистенции. Продолжить "варить" творожную массу на слабом огне, не отходя при этом от плиты и постоянно помешивая массу, чтобы та не пригорела. Как только масса начнет закипать, снять кастрюлю с огня и ставить ее на лед либо в очень холодную воду. Помешивать массу до тех пор, пока она не охладится полностью. После этого добавить в нее сахарную пудру, а также ванильный сахар. Тщательно еще раз все перемешать и дать постоять около 10 минут. В это время подготавить форму для пасхи: смочить ее обычной водой, а затем застелить хлопчатобумажной салфеткой либо марлей (при этом края марли нужно загнуть). Выкладывать в форму приготовленную творожную массу и покрыть ее марлей. Поставить пасху в холодное место под гнет не менее чем на 12 часов (поэтому лучше всего проделывать все указанные приготовления вечером, чтобы оставит пасочку на ночь). При этом не забывать подставить под пасху тарелку, чтобы в нее стекала сыворотка. Осторожно извлечь готовую пасху из формочки, отгибать края марли и выкладывать пасху на красивое большое блюдо. Сверху украсить творожную пасху цукатами, мармеладом и изюмом. Также можно использовать целые ядра орехов (миндаля, грецкого и т.п.).

Ранее мы раскказали о том, как приготовить бездрожжевую паску на твороженном тесте, а также о том, как приготовить глянцевую глазурь.