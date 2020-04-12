Рыбные котлеты без лука: как их сделать нежными и сочными

Уже сегодня наступает Вербное воскресенье, и это один из самых важных христианских праздников. Именно в него разрешается сделать в посте послабление и в этот день в пищу можно даже употреблять рыбу. А что может быть вкуснее на праздничном столе, чем вкусные рыбные котлетки? Українські Новини опубликуют рецепт котлет из белой рыбки к столу на Вербное воскресенье.

Есть у рыбных котлет два секрета - первый из них - это наличие творога в составе. Именно он убирает специфический рыбный запах и добавляет котлетам нежности.

А второй - это отсутствие лука. Запах лука моментально пропитывает нежную рыбу и совершенно забивает ее вкус.

Ингридиенты:

Филе трески, хека, мерлузы. Можно речную: щуку, судака, толстолоба. 1 кг

Творог 100 г на 1 кг фарша

Яйцо 2 шт

Соль, перец

Сливочное масло - около 100 г

Растительное масло- 20 г

Приготовление:

Перекручиваем филе в мясорубке в фарш, речную пропускаем 2 раза. Добавляем творог, яйца, соль и перец. Хорошо вымешиваем.

Формируем котлетки смоченными в воде руками и кладем на сковороду в разогретое сливочное с растительным маслом. Жарим на среднем огне перевернув два раза.

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