Индекс пасхальной корзины вырос: на сколько дороже выйдет "разговеться" в 2020

В то время, как стоимость пасхальной корзины - по средним ценам по Украине по состоянию на март - составит около 620 грн, за год она почти не подорожала, утверждают аналитики Экономического дискуссионного клуба. Сам кулич, и другие составляющие пасхальной корзинки прибавили в цене совсем немного.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал член ЭДК Олег Пендзин.

Эксперт напомнил, что индекс пасхи аналитики Экономического дискуссионного клуба вычисляют уже пять лет подряд по одной и той же методике.

"Мы отталкиваемся от средних по Украине цен на продукты, рассчитанных Госслужбой статистики, а рецепт пасхального кулича, перечень и вес продуктов, которые святят на праздник Пасхи, все годы остается неизменным. Поэтому изменение результатов получается корректным, – аргументировал Олег Пендзин. – По нашим расчетам, сам кулич подорожал, по сравнению с предыдущей Пасхой, на 1,8%, вся пасхальная корзинка – на 0,8%. Это меньше, чем инфляция за год (март к марту), составившая по продуктам 2,2%".

Также издание выяснило, в каком регионе пасхальная корзина будет самой дорогой и насколько будут отличаться цены.

Как видно из инфографики, для расчетов стоимости кулича взят традиционный демо-рецепт, доступный практически каждой хозяйке: мука, яйца, молоко, дрожжи и т. д. В итоге получилось, что испеченная в домашних условиях "пасочка" весом 0,7 кг в этом году стоит 44,34 грн, или на 3,30 грн дороже, чем на прошлогоднюю Пасху.

Для сравнения: в этом году самые дешевые пасхальные куличи в супермаркетах стоят 40-45 грн за 0,5 кг. В пересчете получается 57-64 грн за кулич, который весит столько же, сколько наш – 0,7 кг.

Вся пасхальная корзинка, в которую, помимо канонического кулича и крашеных яиц, наши эксперты положили еще мясопродукты, сало, тертый хрен и мешочек с солью, обойдется ныне в 250 грн, или на 2 грн дороже, чем год назад.

Олег Пендзин разъяснил, что главной причиной небольшого роста цен как кулича, так и всей пасхальной корзинки, стало значительное удешевление куриных яиц: за год – более чем на 25%. Сейчас десяток стоит в среднем 18 грн, год назад было 24 грн.

"Это позволило компенсировать рост цен на основные ингредиенты пасхального кулича: муку, сливочное масло, сахар. Что касается мяса, сала и так далее, то эти продукты подорожали либо в пределах инфляции, или чуть выше – мясо на 2,4%, молоко – на 5,9%, а сало даже подешевело на 1,7%", – говорит Олег Пендзин.

Аналитики нам также оценили, насколько изменился индекс пасхальной корзинки в 2020 году по сравнению с 2016-2019 годами. Оказалось, что в 2018 году пасхальный кулич стоил на 9% меньше, чем сейчас, а вся пасхальная корзинка – на 8,7% меньше. В 2017 году соответственно на 30,8% меньше и на 58,2% меньше, в 2016-м – на 49% меньше и на 73,6% меньше.

То есть, пять лет назад, в 2016 году, наша "пасочка" обошлась бы в 30 грн, а вся пасхальная корзинка – в 144 грн. Но если сравнить, сколько пасхальных корзинок можно было бы купить за все эти годы на среднюю зарплату, то получим, что с каждым годом их можно было бы купить все больше и больше, несмотря на ежегодное повышение стоимости.

Так, в 2016 году на одну среднюю зарплату, составившую в марте того года 4920 грн, можно было бы купить 34 пасхальные корзинки (4920:144=34). Пропустив подробные расчеты, получим, что в 2017 году (зарплата 6752 грн) можно было бы купить на одну зарплату уже 35 пасхальных корзинок, в 2018 году (зарплата 8382 грн) – 36 таких же корзинок, в 2019 году (зарплата 10237 грн) – 41 корзинку. Наконец, в нынешнем году, если допустить, что зарплата в марте была не ниже февральской (статданных за март пока нет), на одну зарплату в 10847 грн можно купить 43 пасхальные корзинки.

То есть, из-за того, что за последние пять лет рост средних зарплат опережал повышение цен на продукты, на пасхальное разговление уходила все меньшая часть доходов среднего украинца, хотя сама корзинка с каждым годом дорожала.

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Тем временем, Киево-Печерская лавра будет транслировать пасхальную службу на сайте. Также Киево-Печерская лавра проведет Пасхальную службу во дворе перед храмом с 23:00 с соблюдением всех установленных властью правил.