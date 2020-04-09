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  • Пасхальные традиции: что символизирует паска и какое значение ей придается
09 апреля 2020, четверг, 07:00 33
Жизнь 2020-04-09T08:12:00+03:00
Українські Новини
Пасхальные традиции: что символизирует паска и какое значение ей придается

Пасхальные традиции: что символизирует паска и какое значение ей придается

Елена Новикова
Пасха, Паска, Пасха-2020, Пасхальный кулич
Праздничная паска. Фото: Smachno.ua
Праздничная паска. Фото: Smachno.ua

Пасха ассоциируется у всех с куличами, творожными пасками, крашенками и писанками. Но мало кто задумывается, что это не только традиционные блюда пасхального стола, но и символы веры. О том, какое значение придается пасхальной выпечке, расскажут Українські Новини.

На Пасху традиционно печется сладкая творожная паска, ее также принято освещать в церкви. Печется она в четверг перед праздником, а в ночь с субботы на воскресенье освещается. Это блюдо является символом Гроба Господнего и готовится оно в форме усеченной пирамиды. Ингредиенты паски – творог, сметана и сухофрукты. Также пасха считается символом веселья и райской жизни.

Иисус Христос, согласно преданию, после Воскресения приходил к апостолам на трапезу, где в центре стола его всегда ждал хлеб. Так и появилась традиция в храме на отдельном столе оставлять хлеб («артос» по-гречески). По окончании ночной пасхальной литургии артос обязательно освящается и затем после благословения в субботу раздается верующим в храме. А так как семья считается малой Церковью, в каждом доме появился обычай ставить свой артос – высокий сдобный хлеб цилиндрической формы. Пасхальный кулич может храниться до 40 дней. В древности, кусочек от освященного кулича считался лечебным.

Ранее Укранські Новини сообщали о том, как приготовить необычный соленый кулич с оливками и травами, безглютеновую паску и паску в мультиварке.

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