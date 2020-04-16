Нацбанк Украины ввел в обращение новые монеты. Одну — из серебра

С сегодняшнего дня Национальный банк Украины ввел в обращение две памятные монеты, посвященные Выдубицкому Свято-Михайловскому монастырю. Монеты входят в серию "Духовные сокровища Украины". Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Монеты войдут в оборот с 16 апреля. Первая из них – номиналом 5 гривен отчеканена из нейзильбера. Её тираж 40 тыс. штук. Ее диаметр составляет 35 мм.

На аверсе монеты вверху размещен малый герб Украины. Над ним надпись полукругом "Украина". На зеркальном фоне по центру – знаковые здания Выдубицкого монастыря, внизу – номинал (5₴).

На реверсе изобразили лестницу, символизирующую давнюю историю монастыря. Слева от лестницы – иконографические образы святых, справа – образ монаха. Внизу изображен оттиск печати князя Всеволода, справа от нее – герб полковника М. Миклашевского, на средства которого построен Георгиевский собор (1696-1701).

Вторая монета из серебра, тираж – 3 тыс. штук, номинал – 10₴, ее диаметр составляет 38,6 мм. Изображение на аверсе полностью совпадает с изображением первой монеты. Отличается только надпись внизу – "10 гривен 2020". Главный фон также идентичен реверсу монеты номиналом 5₴.

Фото: пресс-служба НБУ

Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 17-20 апреля, на 0,29 коп. до 27,2236 UAH/USD.

Национальный банк отмечает, что на 1 января 2020 года в наличном обращении находилось 425 млрд гривен, что на 6,2% больше, чем годом ранее.