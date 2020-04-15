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15 апреля 2020, среда, 19:37 63
Экономика 2020-04-15T19:37:19+03:00
Українські Новини
Гривна подешевела. Курс нацвалюты на межбанке в среду

Гривна подешевела. Курс нацвалюты на межбанке в среду

Надежда Комендантова
Гривна, Курс гривны, НБУ, Межбанк
Гривна.
Гривна.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 21 коп. в среду снизился на 7 коп. до 27,27 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,28-27,32 UAH/USD, затем котировки снизились до 27,18-27,21 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,26-27,29 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 14,87% с 23,74 UAH/USD до 27,27 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 14 апреля на 17,11 коп. до 27,4544 UAH/USD, курс покупки повысился на 22,57 коп. до 27,0547 UAH/USD.

Также НБУ напоминает, что банки не будут работать 20 апреля, 1 и 11 мая.

Ранее аналитик рассказал, чего ожидать от гривны в условиях карантина. По его словам, укрепление гривны носит краткосрочный характер, и поддержано более высоким предложением валюты на межбанке

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