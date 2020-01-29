В 2019 сумма наличных в обращении выросла на 6,2% до 425 млрд гривен, - НБУ

Национальный банк отмечает, что на 1 января 2020 года в наличном обращении находилось 425 млрд гривен, что на 6,2% больше, чем годом ранее.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В наличном обращении по состоянию на 1 января 2020 находилось наличности на общую сумму 425 млрд гривен, в том числе монет – 2,6 млрд гривен (13,4 млрд штук) и банкнот – 422,3 млрд гривен (2,9 млрд штук ).

Это на 6,2% больше чем на начало прошлого года (400,1 млрд гривен по состоянию на 1 января 2019).

Увеличение объемов наличных денег в обращении в течение 2019 обусловлено потребностями растущей экономики Украины в средствах расчета.

Однако спрос на наличные сдерживался дальнейшим развитием безналичных платежей.

Благодаря этому средний уровень наличности в экономике (отношение среднего остатка наличных средств в обращении вне банков (М0) к ВВП) снизился с 9,5% в 2018 году до 8,9% в 2019 году (по оперативным оценкам НБУ).

К началу 2020 года среднее количество банкнот на одного украинца составляло 70 штук, а монет (разменных и оборотных монет 1, 2 и 5 гривен, которые являются средством платежа) - 182 штуки.

Среднее количество монет, приходящихся на одного украинца, снизилось за год на 41% (вследствие изъятия из обращения разменных монет номиналами 1, 2 и 5 копеек и прекращения выдачи монет номиналом 25 копеек с 1 октября 2019).

Больше всего количества в наличном обращении находится банкнот номиналом 200 гривен и разменных монет номиналом 10 копеек (23,4% и 28,9% соответственно).

В то же время в наличном обращении страны уже находится почти 4 млн штук (0,13%) банкнот номинала 1000 гривен, которые были введены в обращение с 25 октября 2019 года.

Национальный банк в период с 8-го по 11-е января купил 148 млн долларов и продал 30 млн долларов на межбанковсковском валютном рынке.

В декабре денежная база и масса резко выросли.