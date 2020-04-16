Гривна снова начала расти. Курс НБУ на пасхальные выходные

Пока доллар падает, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 17-20 апреля, на 0,29 коп. до 27,2236 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 16 апреля, на 17,61 коп. до 27,2265 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 15 апреля на 1,05 коп. до 27,4926 UAH/USD, курс покупки – понизился на 0,86 коп. до 27,0726 UAH/USD.

Тем временем Национальный банк Украины напоминает, что банки не будут работать 20 апреля, 1 и 11 мая.

Ранее аналитик рассказал, чего ожидать от гривны в условиях карантина. По его словам, укрепление гривны носит краткосрочный характер, и поддержано более высоким предложением валюты на межбанке.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 21 коп. в среду снизился на 7 коп. до 27,27 UAH/USD.