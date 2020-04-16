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16 апреля 2020, четверг, 13:32 175
Экономика 2020-04-16T13:32:35+03:00
Українські Новини
Гривна снова начала расти. Курс НБУ на пасхальные выходные

Гривна снова начала расти. Курс НБУ на пасхальные выходные

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, Курс НБУ, Курс гривны на завтра
Курс гривны
Курс гривны

Пока доллар падает, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 17-20 апреля, на 0,29 коп. до 27,2236 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 16 апреля, на 17,61 коп. до 27,2265 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 15 апреля на 1,05 коп. до 27,4926 UAH/USD, курс покупки – понизился на 0,86 коп. до 27,0726 UAH/USD.

Тем временем Национальный банк Украины напоминает, что банки не будут работать 20 апреля, 1 и 11 мая.

Ранее аналитик рассказал, чего ожидать от гривны в условиях карантина. По его словам, укрепление гривны носит краткосрочный характер, и поддержано более высоким предложением валюты на межбанке.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 21 коп. в среду снизился на 7 коп. до 27,27 UAH/USD.

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