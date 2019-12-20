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20 декабря 2019, пятница, 09:29 758
Политика 2019-12-20T09:29:16+02:00
Українські Новини
В Украине в оборот вошли 5-гривневые монеты

В Украине в оборот вошли 5-гривневые монеты

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Монета, Монеты, НБУ
Монета 5 гривен. Фото: НБУ
Монета 5 гривен. Фото: НБУ

С пятницы, 20 декабря, Национальный банк Украины водит в оборот монету номиналом в пять гривен. На монете в 5 гривен изображен Богдан Хмельницкий.  В НБУ, что украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами в 5 гривен до тех пор, пока банкноты не выйдут из оборота естественным путем. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Банкноты не нужно специально обменивать на монеты, ими можно продолжать расчет - при любых обстоятельствах они останутся действительным платежным способом", - говорится в сообщении НБУ.

5 гривен кто изображен

Монета 5 гривен состоит из металлического цинкового сплава с гальваническим покрытием. Ее диаметр составляет чуть более 22 миллиметров, весом - 5,2 грамма. На одной стороне монеты изображена надпись "Украина", номинал, маленький государственный герб, год чеканки, древнерусский орнамент и логотип Банкнотно-монетного двора. На обратной стороне - Богдан Хмельницкий.

Как сообщали Українські Новини, НБУ ввел банкноту 1 000 гривен с 25 октября и вывел из обращения монеты 1,2 и 5 коп. с октября.

Также можно посмотреть процесс печати купюр номиналом в 1000 гривен. Также в НБУ заверили, что выпуск банкноты в 1 тысячу гривен никак не повлияет на инфляцию. Тем временем первая партия купюр в тысячу гривен будет объемом в 5 млн штук.

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