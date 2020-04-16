Нацбанк України ввів в обіг нові монети. Одну — із срібла

З сьогоднішнього дня Національний банк України ввів в обіг дві пам'ятні монети, присвячені Видубицькому Свято-Михайлівському монастирю. Монети входять в серію "Духовні скарби України". Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Перша з них – номіналом 5 гривень відкарбована з нейзильберу. Її тираж 40 тис. штук. Її діаметр складає 35 мм

На аверсі монети вгорі розміщено малий герб України. Над ним напис півколом "Україна". На дзеркальному тлі по центру – знакові будівлі Видубицького монастиря, внизу – номінал (5₴).

На реверсі зобразили сходи, що символізує давню історію монастиря. Ліворуч від сходів – іконографічні образи святих, праворуч – образ ченця. Внизу зображено відбиток печатки князя Всеволода, праворуч від неї – герб полковника М. Миклашевського, на кошти якого побудований Георгіївський собор (1696-1701).

Друга монета зі срібла, тираж – 3 тис. штук, номінал – 10₴, її діаметр становить 38,6 мм. Зображення на аверсі повністю збігається з зображенням першої монети. Відрізняється тільки напис внизу – "10 гривень 2020". Головний фон також ідентичний реверсу монети номіналом 5₴.

Фото: прес-служба НБУ

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, встановлюється ним на 17-20 квітня, на 0,29 коп. до 27,2236 UAH/USD.

Національний банк відзначає, що на 1 січня 2020 року у готівковому обігу знаходилась 425 млрд гривень, що на 6,2% більше, ніж роком раніше.