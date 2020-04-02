НБУ перечислил 42,7 млрд гривен прибыли в госбюджет одним платежом

Национальный банк перечислил 42,7 млрд гривен прибыли в госбюджет одним платежом.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"1 апреля 2020 Национальный банк Украины перечислил 42,72 млрд гривен своей прибыли за прошлый год в Государственный бюджет Украины", - говорится в нем.

Это на 2 млрд гривен больше, чем планировалось в соответствии с Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

В этом году по согласованию с Министерством финансов было решено перечислить в государственный бюджет сразу всю сумму прибыли Национального банка.

Как сообщали Українські Новини, ранее Глава совета Национального банка Богдан Данилишин заявил, что Национальному банку не хватит резервов для самостоятельного противостояния экономическому кризису.

Ранее сообщалось о том, что с начала года Национальный банк Украины продал из резервов 1,4 млрд долларов.

Тем временем, в среду, 1 апреля, Национальный банк не выходил на межбанковский валютный рынок. В НБУ констатируют отсутствие ажиотажа на валюту со стороны населения. Пик ажиотажа пришелся на 10-18 марта.