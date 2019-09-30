Сегодня последний день, когда украинцы могут рассчитываться монетами мелких номиналов

Сегодня, 30 сентября, последний день, когда украинцы могут рассчитываться монетами номиналом 1,2 и 5 копеек. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Так, сообщается, что с завтрашнего дня, 1 октября, мелкими монетами уже нельзя будет рассчитываться в торговых точках.

Отмечается, что данные монеты с 1 октября не будут принимать во время расчетов за товары и услуги.

Кроме того, НБУ начнет изымать эти монеты из наличного оборта.

Также известно, что украинцы смогут без ограничений и бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет в банках и в НБУ.

Скриншот: пресс-служба НБУ

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк решил ввести монеты 5 гривен в 2019 году и 10 гривен в 2020 году. А по банкнотам 1 и 2 гривны приостановлена печать.

Ранее Национальный банк обновил правила продажи памятных монет Украины и сувенирной продукции через онлайн-заказ. В частности Национальный банк сократил срок выкупа заказчиком забронированных монет и сувенирной продукции новых выпусков с 45 до 35 календарных дней.