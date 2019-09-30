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30 сентября 2019, понедельник, 09:50 2648
Экономика 2019-09-30T09:50:05+03:00
Українські Новини
Сегодня последний день, когда украинцы могут рассчитываться монетами мелких номиналов

Сегодня последний день, когда украинцы могут рассчитываться монетами мелких номиналов

Монеты
Монеты

Сегодня, 30 сентября, последний день, когда украинцы могут рассчитываться монетами номиналом 1,2 и 5 копеек. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Так, сообщается, что с завтрашнего дня, 1 октября, мелкими монетами уже нельзя будет рассчитываться в торговых точках.

Отмечается, что данные монеты с 1 октября не будут принимать во время расчетов за товары и услуги.

Кроме того, НБУ начнет изымать эти монеты из наличного оборта.

Также известно, что украинцы смогут без ограничений и бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет в банках и в НБУ.

Скриншот: пресс-служба НБУСкриншот: пресс-служба НБУ

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк решил ввести монеты 5 гривен в 2019 году и 10 гривен в 2020 году. А по банкнотам 1 и 2 гривны приостановлена печать.

Ранее Национальный банк обновил правила продажи памятных монет Украины и сувенирной продукции через онлайн-заказ. В частности Национальный банк сократил срок выкупа заказчиком забронированных монет и сувенирной продукции новых выпусков с 45 до 35 календарных дней.

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