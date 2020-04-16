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16 апреля 2020, четверг, 09:28 322
Lifestyle 2020-04-16T09:30:01+03:00
Українські Новини
Чистый четверг-2020. Поздравления в открытках

Чистый четверг-2020. Поздравления в открытках

Валерия Драгомирова
Поздравление, Чистый Четверг, открытки, Чистый Четверг-2020
Чистый четверг. Фото: pixabay
Чистый четверг. Фото: pixabay

Сегодня, 16 апреля, православные христиане отмечают Великий четверг. Его еще называют "Чистым", поскольку этот день принято начинать с купания до восхода солнца, что символизирует процесс очищения. Українські Новини подготовили открытки, чтобы поздравить родных и близких.


Чистый четверг. Фото: pinterestЧистый четверг. Фото: pinterest

 

Поздравление с Чистым четвергом. Фото: pinterestПоздравление с Чистым четвергом. Фото: pinterest

Пусть чистота придет в ваш дом. ОткрыткаПусть чистота придет в ваш дом. Открытка: pinterest

C Чистым четвергом. Картинка: pinterestC Чистым четвергом. Картинка: pinterest

Чистый четверг. Фото: pinterestЧистый четверг. Фото: pinterest

 

Как сообщали Українські Новини, на этой неделе украинцев ждут длинные пасхальные выходные.

Поскольку в честь православной Пасхи в Украине предусмотрен дополнительный выходной, отдыхать граждане будут три дня подряд. с 18 по 20 апреля. Так как Пасха отмечается в воскресенье, дополнительный выходной переносится на понедельник, 20 число.

Кроме того, во сколько обойдется собрать традиционную пасхальную корзину. И как приготовить необычный соленый кулич с оливками и травамибезглютеновую паску и паску в мультиварке.

В понедельник началась Страстная неделя

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