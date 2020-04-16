Чистый четверг-2020. Поздравления в открытках

Сегодня, 16 апреля, православные христиане отмечают Великий четверг. Его еще называют "Чистым", поскольку этот день принято начинать с купания до восхода солнца, что символизирует процесс очищения. Українські Новини подготовили открытки, чтобы поздравить родных и близких. Чистый четверг. Фото: pinterest Поздравление с Чистым четвергом. Фото: pinterest Пусть чистота придет в ваш дом. Открытка: pinterest C Чистым четвергом. Картинка: pinterest Чистый четверг. Фото: pinterest Как сообщали Українські Новини, на этой неделе украинцев ждут длинные пасхальные выходные. Поскольку в честь православной Пасхи в Украине предусмотрен дополнительный выходной, отдыхать граждане будут три дня подряд. с 18 по 20 апреля. Так как Пасха отмечается в воскресенье, дополнительный выходной переносится на понедельник, 20 число. Кроме того, во сколько обойдется собрать традиционную пасхальную корзину. И как приготовить необычный соленый кулич с оливками и травами, безглютеновую паску и паску в мультиварке. В понедельник началась Страстная неделя.