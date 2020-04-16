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16 апреля 2020, четверг, 06:00 634
Жизнь 2020-04-16T06:00:01+03:00
Українські Новини
Чистый четверг-2020: запреты и обязательные обряды дня

Чистый четверг-2020: запреты и обязательные обряды дня

Анна Рудык
Пасха, Страстная неделя, Чистый Четверг, Пасха-2020
Чистый четверг. Фото: pixabay
Чистый четверг. Фото: pixabay

Сегодня, 16 апреля, православные христиане отмечают Великий четверг, в который существуют важные для верующих людей традиции и запреты. Українські Новини расскажут, что нужно сделать в Чистый четверг-2020.

Так, Великий четверг является четвертым днем Страстной седмицы (предпасхальной недели), в которую христианам нужно максимально сосредоточиться на духовном очищении. Также это последняя неделя Великого поста.

Что нужно сделать в Чистый четверг

Великий четверге называют "Чистым", поскольку этот день принято начинать с купания до восхода солнца, что символизирует процесс очищения. Девушкам можно при утреннем купании также подстричь волосы.

Кроме того, умываться в этот день нужно из серебра. Например, можно бросить в воду любое серебро и после этого ею умыться. Предки верили, что с помощью таких обрядов можно сохранить красоту и здоровье.

Также считалось, что в этот день целебной силой обладает соль. После купания горсть соли бросали в горшок, чтобы она служила оберегом весь год, а для увеличения ее силы ее запекали или освящали в церкви.

В Чистый четверг принято не только заниматься очищением своей души и тела, но и своего жилища. Стоит всерьез заняться генеральной уборкой, чтобы подготовить свой дом к встрече самого светлого праздника Пасхи. А грязную воду после уборки нельзя выливать на территории дома, поскольку с грязью в воду окунается вся негативная энергетика.

Согласно поверьям, те, у кого в Чистый четверг в доме грязь, проведут весь дальнейший год в ссорах.

Что нельзя делать в Чистый четверг

Как и на протяжении всей Страстной седмицы, в Чистый четверг запрещаются шумные праздники и употребление алкоголя.

Также в этот день не стоит давать в долг или что-то из своих вещей во временное пользование. Считается, что так можно отдать все счастье и достаток всей своей семьи.

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