Холодницкий удвоил ставку и получил почти 200 тыс. зарплаты

Заработная плата заместителя генерального прокурора - специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого, который получил более 100 тысяч гривен премий и надбавок за февраль,

Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос Українських Новин.

Оклад прокурора составил 75 672 гривны.

Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премий.

При этом не указано, какую сумму Холодницкий получил после удержания налогов и сборов.

Зарплата Холодницкого. Документ

Зарплата Холодницкого. Документ 2

Также Українськi Новини составили февральский рейтинг зарплат: кто из силовиков получил больше всего доплат, премий и надбавок.

Ранее зарплата Холодницкого за январь составила 205 тыс. гривен, а в декабре - 212 тысяч.

Тем временем, стало известно, кто из силовиков получил больше всего в январе. И о том, какую заработную плату в декабре получили силовики и насколько их зарплаты отличаются от ноябрьских.

Кроме того, специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий начал поститься.