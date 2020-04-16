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16 апреля 2020, четверг, 06:00 511 Документ
Судебная власть 2020-04-16T06:00:01+03:00
Українські Новини
Холодницкий удвоил ставку и получил почти 200 тыс. зарплаты

Холодницкий удвоил ставку и получил почти 200 тыс. зарплаты

Анна Рудык
Назар Холодницкий, САП, Зарплаты прокуроров, зарплаты чиновников
Назар Холодницкий
Назар Холодницкий

Заработная плата заместителя генерального прокурора - специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого, который получил более 100 тысяч гривен премий и надбавок за февраль, за март составила 181 612 гривен.

Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос Українських Новин.

Оклад прокурора составил 75 672 гривны.

Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премий.

При этом не указано, какую сумму Холодницкий получил после удержания налогов и сборов.

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Зарплата Холодницкого. Документ 2Зарплата Холодницкого. Документ 2

Также Українськi Новини составили февральский рейтинг зарплат: кто из силовиков получил больше всего доплат, премий и надбавок.

Ранее зарплата Холодницкого за январь составила 205 тыс. гривен, а в декабре - 212 тысяч. 

Тем временем, стало известно, кто из силовиков получил больше всего в январе. И о том, какую заработную плату в декабре получили силовики и насколько их зарплаты отличаются от ноябрьских.

Кроме того, специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий начал поститься.

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