Холодницкий удвоил ставку и получил почти 200 тыс. зарплаты

Заработная плата заместителя генерального прокурора - специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого, который получил более 100 тысяч гривен премий и надбавок за февраль, за март составила 181 612 гривен. Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос Українських Новин. Оклад прокурора составил 75 672 гривны. Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премий. При этом не указано, какую сумму Холодницкий получил после удержания налогов и сборов. Зарплата Холодницкого. Документ Зарплата Холодницкого. Документ 2 Также Українськi Новини составили февральский рейтинг зарплат: кто из силовиков получил больше всего доплат, премий и надбавок. Ранее зарплата Холодницкого за январь составила 205 тыс. гривен, а в декабре - 212 тысяч. Тем временем, стало известно, кто из силовиков получил больше всего в январе. И о том, какую заработную плату в декабре получили силовики и насколько их зарплаты отличаются от ноябрьских. Кроме того, специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий начал поститься.