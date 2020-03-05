Рябошапка не постится, а Баканов старается: кто из силовиков придерживается поста

Специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий начал постится. Об этом он сказал в комментарии Українським Новинам. "Я соблюдаю пост", - сказал он. По его словам, сейчас он питается гречкой, тушеной капустой, а также ест свеклу и морковь. В его рационе есть также и другие постные продукты. Также он сообщил, что в буфете САП постного меню нет. Кроме того, поста придерживается и председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов. "Конечно", - сказал глава СБУ, отвечая на вопрос, начал ли он поститься. В то же время генеральный прокурор Руслан Рябошапка сказал, что не постится. Исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова также ответила, что не постится. Ранее Українськi Новини посали о том, какую заработную плату в декабре получили силовики и насколько их зарплаты отличаются от ноябрьских. Сегодня Верховная Рада рассмотрит выражение недоверия Руслану Рябошапке, и Президент Владимир Зеленский согласен, что Генеральный прокурор не показал результата свой работы, поэтому должен покинуть должность.