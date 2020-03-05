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05 марта 2020, четверг, 18:31 26
Жизнь 2020-03-05T18:47:44+02:00
Українські Новини
Рябошапка не постится, а Баканов старается: кто из силовиков придерживается поста

Рябошапка не постится, а Баканов старается: кто из силовиков придерживается поста

Ярина Вацяк
Назар Холодницкий, Руслан Рябошапка, Иван Баканов, Ирина Венедиктова, Великий пост-2020
Руслан Рябошапка. Фото: facebook/rouslan.riaboshapka
Руслан Рябошапка. Фото: facebook/rouslan.riaboshapka

Специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий начал постится.

Об этом он сказал в комментарии Українським Новинам.

"Я соблюдаю пост", - сказал он.

По его словам, сейчас он питается гречкой, тушеной капустой, а также ест свеклу и морковь.

В его рационе есть также и другие постные продукты.

Также он сообщил, что в буфете САП постного меню нет.

Кроме того, поста придерживается и председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов.

"Конечно", - сказал глава СБУ, отвечая на вопрос, начал ли он поститься.

В то же время генеральный прокурор Руслан Рябошапка сказал, что не постится.

Исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова также ответила, что не постится.

Ранее  Українськi Новини посали о том, какую заработную плату в декабре получили силовики и насколько их зарплаты отличаются от ноябрьских.

Сегодня Верховная Рада рассмотрит выражение недоверия Руслану Рябошапке, и Президент Владимир Зеленский согласен, что Генеральный прокурор не показал результата свой работы, поэтому должен покинуть должность.

 

 

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