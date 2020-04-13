Что приготовить на Пасху и как оформить стол к празднику

Несмотря на то, что украинцы будут отмечать Пасху на карантине, это не повод забывать о деталях праздника, а наоборот, хорошая возможность тщательно продумать праздничный стол для родных и близких. Українські Новини расскажут, как оформить пасхальный стол-2020, а также что можно добавить из закусок.

Пасху нельзя представить без традиционных блюд – Паски, твороженой Паски и крашеных яиц. Паска может быть абсолютно разной по форме и размеру.

В древние времена, на стол выставляли фигурку барашка из теста или сливочного масла и вырезали таких барашков из маcла ножом и вилкой.

По традиции, в качестве символа воскрешения и возрождения - свое место на пасхальном столе занимало блюдо с проросшим зерном. Также подойдет букет свежих цветов (тюльпанов, нарциссов и т. д.) или горшочки (например, с крокусами).

Лучшей альтернативой для закусок являются салаты, которые в этот день лучше делать максимально легкими, такими, что лишь дополнят основные блюда, например: салат с курицами и ананасами, или салат в виде пасхального яйца из маринованных шампиньонов и куриного филе или же крабовый салат с кукурузой.

Помимо куличей и крашенок, на Пасху принято готовить разнообразные мясные блюда. Одно из самых популярных – это буженина из свинины или телятины, запеченная в духовке.

Также принято готовить холодец – популярное мясное блюдо, без которого не обходится ни одно пасхальное застолье. Обычно его делают из свинины, говядины или курицы.

Из напитков больше всего подойдут домашние настойки, наливки и вина, кисели и сбитни. И, конечно, традиционный пасхальный напиток - кагор.

А вот постные блюда в этот день не будут неуместными, или же в том случае, если за столом есть вегетарианцы.

Не менее важным украшением торжественного стола являются окрашенные яйца или как их ещё называют писанки. С их помощью стол выглядит максимально торжественно. На протяжении многих веков имеется одна традиция, которая передаётся из поколения в поколение.

Как правило, яйца для праздничного стола должны освятиться в период проведения литургии на территории церкви. После этого писанки раздают всем знакомым. Ранее их окрашивали в красный цвет. Именно этот цвет являлся символом торжества христианской веры. Чтобы цвет яиц был максимально насыщенным, многие женщины при их покраске используют луковую шелуху. В настоящее время в магазинах имеется очень большое количество пищевых красок, что предназначаются для покраски яиц к этому большому празднику.

Ранее мы рассказали о том, как окрасить яйца к Пасхе с помощью 7 простых способов.

А также о том, как приготовить душистую итальянскую паску, и почему именно эта выпечка используется в пасхальных традициях.