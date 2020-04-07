Тотальный карантин в Израиле: с какими ограничениями отметят Песах израильтяне

В Израиле, как и во многих других странах, власти усилили карантинные меры, запретив выходить на улицы без весомой причины, а также проводить традиционные праздники. Начиная со вторника, 7 апреля, премьер-министр Израиля Бинямин Нетаньяху объявил о еще более строгих мерах для карантина. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

Так, со вторника, с 16:00 до пятницы, 07:00 утра, запрещены все поездки между городами и передвижение по улицам.

По словам Нетаньяху, данные меры приняты в канун Песаха, поскольку власти опасаются, что люди будут посещать чужие дома для проведения Седера ( традиционная семейная трапеза), что может увеличить распространение вируса.

"Во время Пурима вирус распространился. Я говорю вам прямо сейчас: Песах не станет повторением Пурима. Каждая семья будет совершать Седер не покидая свои дома", - заявил Нетаньяху.

Решение принято на фоне растущего числа погибших, которое в понедельник выросло до 58. Подтвержденные случаи заболевания вирусом увеличились до 8 904, в том числе 139 пациентов в тяжелом состоянии, передает ведомство. Около 670 человек выздоровели от коронавируса.

Призывая граждан не быть самодовольными, Нетаньяху заявил, что принятые меры уже показали снижение числа подтвержденных случаев.

По его словам, если такие тенденции сохранятся, Израиль постепенно выйдет из карантина.

Как сообщали Українські Новини, ранее у министра здравоохранения Израиля и его супруги зафиксировали коронавирус.

Кроме того, на въезд и выезд закрыли туристическую столицу Израиля - город Эйлат.