МВФ погіршив прогноз ВВП України зі зростання у 3% на зниження 7,7% в 2020

В той час, як Світовий банк прогнозує падіння ВВП України на 3,5% при інфляції 8,9% в 2020 році Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз ВВП України, за зростання у 3% на зниження 7,7% в 2020 році.

Про це свідчать дані МВФ, передають Українські Новини.

При цьому в 2021 році очікується зростання ВВП на 3,6%.

Згідно з оновленим прогнозом, зростання споживчих цін (середньорічний показник) в поточному році становитиме 4,5%, а в наступному – 7,2%.

Безробіття, за прогнозом МВФ, в поточному році може скласти 10,1%, а вже в наступному знизиться до 9,3%.

Як повідомляли Українські Новини, у січні 2020 року Національний банк прогнозував зростання ВВП 3,5% в 2020 році, а також прогнозував, що протягом більшої частини 2020 інфляція буде перебувати нижче цільового діапазону 5% ± 1 п. п.

Водночас Світовий банк прогнозував на початку року зростання ВВП України на рівні 3,7% в 2020 році.

Крім того, ситуація на валютному ринку залишається напруженою.

Також аналітики спрогнозували, що буде далі відбуватися на валютному ринку України, в також про те, чи варто зараз купувати долари.