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09 апреля 2020, четверг, 05:50 336
Финансы 2020-04-09T07:45:03+03:00
Українські Новини
Девальвационные риски для гривны сохраняются: чего ожидать от курса валют в Украине

Девальвационные риски для гривны сохраняются: чего ожидать от курса валют в Украине

Ярина Вацяк
Курс гривны, Курс валют, Обмен валют, экономический прогноз, курс доллара, прогноз курса валют
Доллар. Фото: pexel
Доллар. Фото: pexel

В то время, как курс гривны в среду, 8 апреля, на межбанке снизился на 26 коп. до 27,36 UAH/USD, а Национальный банк снова начал продавать валюту на межбанке для сдерживания курса гривны, ситуация на валютном рынке остается напряженной.

Об этом рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин "Сегодня".

По словам эксперта, такая динамика наблюдается на фоне того, что международные резервы к 1 апреля составили почти 25 млрд долларов, снизившись к уровням начала года. По итогам января они достигли уровня 26,3 млрд долларов, в феврале – выросли до 26,6 млрд. В марте Украина потратила на обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте 1,124 млрд долларов.

"Девальвационные риски для гривны сохраняются, поэтому ситуация на рынке остается напряженной. Приток экспортной выручки в страну продолжается сужаться, что формирует расширение дефицита торгового баланса. При этом перспективы для агросектора ухудшаются в связи с неблагоприятными погодными факторами для озимых и яровых культур. Помимо этого, нерезиденты продолжают выходить из украинских гривневых бумаг, формируя спрос на валюту. Вероятно, в ближайшее время на рынке сохранится волатильность, а снижение курса к отметке 27 гривен за доллар будет сигналом к покупке валюты", – прогнозирует Шевчишин.

Как сообщали Українські Новини, ранее эксперт советует не покупать валюту.

Во вторник курс продажи наличного доллара понизился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с 6 апреля на 33,43 коп. до 27,3244 UAH/USD, курс покупки – понизился на 37,84 коп. до 26,7463 UAH/USD.

Тем временем, в марте население продало валюты на 77,8 млн долларов больше, чем купило.

 

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