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11 апреля 2020, суббота, 05:50 280
Экономика 2020-04-11T05:50:01+03:00
Українські Новини
Доходы упадут, а цены вырастут. Всемирный банк спрогнозировал инфляцию и ВВП в Украине в 2020

Доходы упадут, а цены вырастут. Всемирный банк спрогнозировал инфляцию и ВВП в Украине в 2020

Ярина Вацяк
Цены, Инфляция, Всемирный банк, падение ВВП, рост цен, экономический прогноз, прогноз инфляции, Экономический кризис, прогноз ВВП
Экономический кризис. Фото: pixabay.com
Экономический кризис. Фото: pixabay.com

Всемирный банк прогнозирует падение ВВП Украины на 3,5% при инфляции 8,9% в 2020 году в то время, как вторую неделю подряд доллар в обменниках дешевеет.

Об этом свидетельствуют данные ВБ, передают Українські Новини.

Отмечается, что пандемия COVID-19 вызовет замедление экономической активности в стране, сокращение ВВП в 2020 на 3,5% и рост прогнозируется в 2021 году на 3%.

Отмечается, что перспективы роста экономики Украины в этом году также остаются крайне неопределенными и будут зависеть от продолжительности кризиса в области здравоохранения, прогресса в проведении крупных реформ и способности мобилизовать адекватное финансирование для погашения долгов.

По данным Всемирного банка, инфляция в Украине в текущем году вырастет до 8,9%, а реальные доходы упадут на 4%.

Дефицит госбюджета ожидается на уровне 4,9% от ВВП, а уровень госдолга возрастет до 59% от ВВП по сравнению с 51% ВВП в 2019.

Также коронавирусный кризис ударит по денежным доходам и потреблению, которые будут страдать от внезапных ограничений, в том числе, в связи с прекращением работы сферы услуг и остановкой транспорта.

Отмечается, что снижение экономической активности в Польше и других странах Евросоюза также негативно скажется на украинской экономике, также падение мировых цен повлияет на экспорт Украины.

Всемирный банк подчеркнул, что более длительный кризис в области здравоохранения приведет ко второму витку кризиса, в частности, к закрытию бизнеса, ухудшению ликвидности и качества активов в банках.

Как сообщали Українськi Новини, ситуация на валютном рынке остается напряженной.

В то же время эксперт советует не покупать валюту.

Ранее аналитики спрогнозировали, что будет дальше происходить на валютном рынке Украины, в также о том, стоит ли сейчас покупать доллары.

Тем временем, в марте 2020 года потребительские цены повысились на 0,8%.

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