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07 апреля 2020, вторник, 05:05 1508
Финансы 2020-04-07T05:05:01+03:00
Українські Новини
Доллары покупать не стоит. Экономисты рассказали, чего ожидать от курса валют

Доллары покупать не стоит. Экономисты рассказали, чего ожидать от курса валют

Ярина Вацяк
Курс гривны, Курс валют, экономический прогноз, курс доллара, прогноз курса валют
Валюта. Фото: pixabay
Валюта. Фото: pixabay

В то время, как Национальный банк снова повысил официальный курс гривны на 7 апреля до 27,2365 UAH/USD и укрепился на прошлой недели, а за несколько недель карантина курс валют колебалась от 26 UAH/USD до более 28 UAH/USD, аналитики спрогнозировали, что будет дальше происходить на валютном рынке Украины, в также о том, стоит ли сейчас покупать доллары.

Покупать ли сейчас доллары для сбережения и что будет курсом доллара летом рассказали экономисты OBOZREVATEL.

Покупать валюту рекомендуют только в случае, если действительно нужна валюта. Летом, скорее всего, закончится карантин, вырастут выручки аграриев, закончится отопительный сезон. Все это приведет к тому, что валюта будет дешеветь.

В период кризиса доллар традиционно дорожает, но кризис рано или поздно проходит. Если нет необходимости в валюте, лучше дождаться "спокойного" периода, когда курс стабилизируется.

А если такая необходимость есть, лучше всего покупать небольшими порциями раз в месяц. При этом большую часть средств необходимо покупать ближе к лету, а к концу года, когда курс традиционно растет, объемы покупок можно снизить

Что будет с курсом доллара?

Уже через неделю доллар может подорожать примерно на 40 копеек и будет продаваться в банках по 26,8-27,2 грн/$, прогнозирует старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"На ближайшую неделю мы ожидаем снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,9 грн, а наличный доллар в банках – около 26,8-27,2 грн", – говорит Иосуб.

Подобный прогноз озвучивает и аналитик Владимир Мазуренко. По его оценкам, валюта может колебаться около отметки в 27 грн/$, однако продолжится такая ситуация не больше нескольких дней. А после – девальвация гривны.

"Думаю, что укрепление гривны будет как минимум на следующей недели. Да, можем пробить психологическую отметку в 27 грн/$, но здесь нужно понимать, что это скорее временный, чем стабильный разворот динамики", – говорит Мазуренко.

Его коллега Андрей Шевчишин из Forex Club также уверен: укрепление гривны носит краткосрочный характер и поддерживается более высоким предложением валюты на межбанке.

Как сообщали Українські Новини, аналитик рассказал, чего ожидать от гривны в условиях карантина.

Тем временем, Курс гривны укрепился на межбанковском валютном рынке в понедельник на 31 коп. до 27,13 UAH/USD после укрепления в пятницу на 1 коп.

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