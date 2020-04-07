Доллары покупать не стоит. Экономисты рассказали, чего ожидать от курса валют

В то время, как Национальный банк снова повысил официальный курс гривны на 7 апреля до 27,2365 UAH/USD и укрепился на прошлой недели, а за несколько недель карантина курс валют колебалась от 26 UAH/USD до более 28 UAH/USD, аналитики спрогнозировали, что будет дальше происходить на валютном рынке Украины, в также о том, стоит ли сейчас покупать доллары.

Покупать ли сейчас доллары для сбережения и что будет курсом доллара летом рассказали экономисты OBOZREVATEL.

Покупать валюту рекомендуют только в случае, если действительно нужна валюта. Летом, скорее всего, закончится карантин, вырастут выручки аграриев, закончится отопительный сезон. Все это приведет к тому, что валюта будет дешеветь.

В период кризиса доллар традиционно дорожает, но кризис рано или поздно проходит. Если нет необходимости в валюте, лучше дождаться "спокойного" периода, когда курс стабилизируется.

А если такая необходимость есть, лучше всего покупать небольшими порциями раз в месяц. При этом большую часть средств необходимо покупать ближе к лету, а к концу года, когда курс традиционно растет, объемы покупок можно снизить

Что будет с курсом доллара?

Уже через неделю доллар может подорожать примерно на 40 копеек и будет продаваться в банках по 26,8-27,2 грн/$, прогнозирует старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"На ближайшую неделю мы ожидаем снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,9 грн, а наличный доллар в банках – около 26,8-27,2 грн", – говорит Иосуб.

Подобный прогноз озвучивает и аналитик Владимир Мазуренко. По его оценкам, валюта может колебаться около отметки в 27 грн/$, однако продолжится такая ситуация не больше нескольких дней. А после – девальвация гривны.

"Думаю, что укрепление гривны будет как минимум на следующей недели. Да, можем пробить психологическую отметку в 27 грн/$, но здесь нужно понимать, что это скорее временный, чем стабильный разворот динамики", – говорит Мазуренко.

Его коллега Андрей Шевчишин из Forex Club также уверен: укрепление гривны носит краткосрочный характер и поддерживается более высоким предложением валюты на межбанке.

Как сообщали Українські Новини, аналитик рассказал, чего ожидать от гривны в условиях карантина.

Тем временем, Курс гривны укрепился на межбанковском валютном рынке в понедельник на 31 коп. до 27,13 UAH/USD после укрепления в пятницу на 1 коп.